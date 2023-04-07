Шоу финалистов конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» — 2023: как это было?

В шестнадцатый раз «Собака.ru» провела свой культовый конкурс «Новые имена в моде». Мы искали (и нашли!) молодых и невозможно талантливых дизайнеров со всей страны. Обещаем: за ними будущее российской модной индустрии! Чтобы в этом убедиться могли не только мы, но и все, кто радеет за локальный fashion, мы чествовали победителей этого года на традиционном гран-показе в особняке Мясникова. Десять финалистов, десять селебрити-моделей, двенадцать дворцовых залов и несколько сотен гостей — мода была повсюду.
Ирина Рубинштейн
Инна Гордиян, Ольга Штейнберг
Ксения Кудряшова
Локацией для проведения показа победителей стал особняк Мясникова, созданный в 1857-1859 годах архитектором Александром Гемилианом. Интерьеры особняка в стиле необарокко с капителями, пилястрами и маскаронами оказались идеальными для модного шоу и не потребовали никакого сет-дизайна. Мы отказались от традиционного подиума — модели в образах из коллекций финалистов прошлись по двенадцати залам: от гостиной в помпейском стиле до зимнего сада.
Анна Мелехина, Юлия Машнич
Гости увидели работы десяти финалистов в номинациях «Одежда» и «Устойчивая мода», которых определили экспертный совет конкурса и наши читатели. Кроме того, в центральном холле особняка приглашенных встречала арт-инсталляция с коллекцией победителей в номинации «Аксессуары» — бренда Tanz Markab в лице дизайнеров Вероники Топычкановой и Ольги Федорович.
Эльмира Тулебаева в образе Colomeinysh от Анастасии Соломеиной
Эльмира Тулебаева
Вероника Топычканова, бренд Tanz Markab
Ануш Саркисян, Патрисия Карагозян
Елена Воронова
«Сделали» шоу как профессиональные модели, так и приглашенные звезды. Каждого дизайнера представила одна селебрити-модель — видные герои из медиа, арт и фэшн-индустрий Петербурга. Ксению Кудряшову и бренд BITTE_RUHE — топ-блогер Виктория Портфолио, Анастасию Асадчик и бренд Véche — основательница Faces Cafe и Feliksov Diamonds Алина Феликсова, Ксению Демьяненко-Новикову — актриса БДТ Полина Маликова, Киру Орлову — креативный директор «Собака.ru» Ксения Гощицкая, Аню Рассказову и бренд Blannies — инфлюенсер Елизавета Гусевская, Надежду Светлову и бренд Bagatelle Atelier — художница и режиссер Юлдус Бахтиозина, Анастасию Соломеину — топ-стилист и член экспертного совета конкурса Эльмира Тулебаева, Алину Соткину — общественный деятель, основательница благотворительной инициативы Play and Help и бренда спортивной одежды EVERREVER Екатерина Смольникова, Софью Тихонову — куратор Русского музея и создательница концепт-пространства Maison25, Ирину Рубинштейн и бренд RoDaSoleil — актриса Полина Сидихина.
Светлана Соколова
Екатерина Захарова, Татьяна Петина
Вера Еремеева, Роман Никонов
Самира Саид Илянин, Иван Корнеев
Викки
Финальное шоу конкурса этого года состояло не из одного, а из двух показов. Кроме финалистов, свои коллекции представили резиденты Центральной галереи дизайнеров. Галерея поддержала «Новые имена в моде» — 2023 и подарит свой подарок одному из победителей.
Анастасия Чернобаева
Ольга Газеева
Алексей Нижний, Патрисия Карагозян, Ольга Лукина
Августина Смаглеева, Юлия Силакова
Оксана Томка
Алина Коробейщикова, Юля Ведрова
Михаил Киселев
Мария Бессараб, Виолетта Драйгор
Вероника Носкова
Наталья Полунина, Михаил Возиянов
Отвечал за без преувеличения главное модное событие весны хранитель жанра — креативный продюсер и режиссер Сергей Луковский. На его счету постановка многих фэшн-шоу (в том числе и наших!): от Tanya Kotegova до Thom Browne, создание культовой модельной школы Lukovsky Model Academy и Bureau Lukovsky. Стилизовала оба показа топ-стилист, член экспертного совета конкурса и селебрити-модель Эльмира Тулебаева.
Алиса Преснецова, Ангелина Карпухина, Вероника Арутюнян, Алена Платонова
Александра Карпова
Рядченко Светлана, Анна Чернякова
Инга Сидоренко
Мария Куц
Максим Болонкин
Анна Иргашева
Марат Богдалов
Фото: Дмитрий Колесов, Анастасия Большакова, Елизавета Медунецкая
«Собака.ru» благодарит партнеров показа:
Santo Stefano
Центральную Галерею Дизайнеров
Премиальную сеть парфюмерии и косметики РИВ ГОШ
Школу моделей LMA - Lukovsky Model Academy
Агентство Aurora model management
Агентство Twig models agency
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