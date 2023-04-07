Шоу финалистов конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» — 2023: как это было?

В шестнадцатый раз «Собака.ru» провела свой культовый конкурс «Новые имена в моде». Мы искали (и нашли!) молодых и невозможно талантливых дизайнеров со всей страны. Обещаем: за ними будущее российской модной индустрии! Чтобы в этом убедиться могли не только мы, но и все, кто радеет за локальный fashion, мы чествовали победителей этого года на традиционном гран-показе в особняке Мясникова. Десять финалистов, десять селебрити-моделей, двенадцать дворцовых залов и несколько сотен гостей — мода была повсюду.