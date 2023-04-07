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Репортажи

Шоу финалистов конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» — 2023: как это было?

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В шестнадцатый раз «Собака.ru» провела свой культовый конкурс «Новые имена в моде». Мы искали (и нашли!) молодых и невозможно талантливых дизайнеров со всей страны. Обещаем: за ними будущее российской модной индустрии! Чтобы в этом убедиться могли не только мы, но и все, кто радеет за локальный fashion, мы чествовали победителей этого года на традиционном гран-показе в особняке Мясникова. Десять финалистов, десять селебрити-моделей, двенадцать дворцовых залов и несколько сотен гостей — мода была повсюду.

Юлдус Бахтиозина, в образе Bagatelle Atelier от Надежды Светловой и Артем Мороз
Юлдус Бахтиозина, Виктория Калошина
Роман Уваров, Никита Калмыков
Полина Маликова (Толстун), в образе от Ксении Демьяненко-Новиковой
Полина Маликова (Толстун), Ксения Демьяненко-Новикова
Ольга Гинзбург
Полина Сидихина, в образе RoDaSoleil от Ирины Рубинштейн

Ирина Рубинштейн

Антон Рудзат
Екатерина Смольникова, в образе Sotkina от Алины Соткиной
Екатерина Смольникова, Алина Соткина
Сергей Луковский

Инна Гордиян, Ольга Штейнберг

Ксения Кудряшова

Локацией для проведения показа победителей стал особняк Мясникова, созданный в 1857-1859 годах архитектором Александром Гемилианом. Интерьеры особняка в стиле необарокко с капителями, пилястрами и маскаронами оказались идеальными для модного шоу и не потребовали никакого сет-дизайна. Мы отказались от традиционного подиума — модели в образах из коллекций финалистов прошлись по двенадцати залам: от гостиной в помпейском стиле до зимнего сада.

Виктория Портфолио, в образе BITTE_RUHE от Ксении Кудряшовой
Виктория Портфолио, Ксения кудряшова
Инесса Гаевская
Евгения Сероусова, в образе ST by Sonya Tikhonova от Сони Тихоновой
Евгения Сероусова, Соня Тихонова
Михаил Стацюк
Елизавета Гусевская, в образе Blannies от Ани Рассказовой
Елизавета Гусевская, Аня Рассказова

Анна Мелехина, Юлия Машнич

Ксения Гощицкая, в образе от Киры Орловой
Ксения Гощицкая, Кира Орлова
Татьяна Зиза, Максим Муратов

Гости увидели работы десяти финалистов в номинациях «Одежда» и «Устойчивая мода», которых определили экспертный совет конкурса и наши читатели. Кроме того, в центральном холле особняка приглашенных встречала арт-инсталляция с коллекцией победителей в номинации «Аксессуары» — бренда Tanz Markab в лице дизайнеров Вероники Топычкановой и Ольги Федорович.

Артем Балаев

Эльмира Тулебаева в образе Colomeinysh от Анастасии Соломеиной

Эльмира Тулебаева

Вероника Топычканова, бренд Tanz Markab

Мария Грудина
Алина Феликсова, в образе Véche от Анастасии Асадчик
Алина Феликсова, Анастасия Асадчик
Виктория Портфолио, Максим Быков
Ирина Оганова

Ануш Саркисян, Патрисия Карагозян

Лина Гасанова
Юрий Дормидошин
Алена Феликсова
Анна Нова

Елена Воронова

«Сделали» шоу как профессиональные модели, так и приглашенные звезды. Каждого дизайнера представила одна селебрити-модель — видные герои из медиа, арт и фэшн-индустрий Петербурга. Ксению Кудряшову и бренд BITTE_RUHE — топ-блогер Виктория Портфолио, Анастасию Асадчик и бренд Véche — основательница Faces Cafe и Feliksov Diamonds Алина Феликсова, Ксению Демьяненко-Новикову — актриса БДТ Полина Маликова, Киру Орлову — креативный директор «Собака.ru» Ксения Гощицкая, Аню Рассказову и бренд Blannies — инфлюенсер Елизавета Гусевская, Надежду Светлову и бренд Bagatelle Atelier — художница и режиссер Юлдус Бахтиозина, Анастасию Соломеину — топ-стилист и член экспертного совета конкурса Эльмира Тулебаева, Алину Соткину — общественный деятель, основательница благотворительной инициативы Play and Help и бренда спортивной одежды EVERREVER Екатерина Смольникова, Софью Тихонову — куратор Русского музея и создательница концепт-пространства Maison25, Ирину Рубинштейн и бренд RoDaSoleil — актриса Полина Сидихина.

Кристина Сасонко , Григорий Сасонко
Полина Апреликова
Юра Питенин, Антон Рудзат
Марина Гисич
Анастасия Контарович

Светлана Соколова

Екатерина Захарова, Татьяна Петина

Ольга Маки

Вера Еремеева, Роман Никонов

Мэган Виртанен, Алина Есенина

Самира Саид Илянин, Иван Корнеев

Елена Боброва

Викки

Финальное шоу конкурса этого года состояло не из одного, а из двух показов. Кроме финалистов, свои коллекции представили резиденты  Центральной галереи дизайнеров. Галерея поддержала «Новые имена в моде» — 2023 и подарит свой подарок одному из победителей.

Юрий Пелин

Анастасия Чернобаева

Ольга Газеева

Алексей Нижний, Патрисия Карагозян, Ольга Лукина

Августина Смаглеева, Юлия Силакова 

Оксана Томка

Алина Коробейщикова, Юля Ведрова

Михаил Киселев

Мария Бессараб, Виолетта Драйгор

Вероника Носкова

Наталья Полунина, Михаил Возиянов

Дарья Павлюкевич
 

Юлдус Бахтиозина, Полина Сидихина, Виктория Портфолио и другие звезды на показе «Новые имена в моде» — 2023

Отвечал за без преувеличения главное модное событие весны хранитель жанра — креативный продюсер и режиссер Сергей Луковский. На его счету постановка многих фэшн-шоу (в том числе и наших!): от Tanya Kotegova до Thom Browne, создание культовой модельной школы Lukovsky Model Academy и Bureau Lukovsky. Стилизовала оба показа топ-стилист, член экспертного совета конкурса и селебрити-модель Эльмира Тулебаева.

Алиса Преснецова, Ангелина Карпухина, Вероника Арутюнян, Алена Платонова

Александра Карпова

Рядченко Светлана, Анна Чернякова

Мария Дризик

Инга Сидоренко

Андрей Коровко

Мария Куц

Максим Болонкин

Анна Иргашева

Марат Богдалов

Фото: Дмитрий Колесов, Анастасия Большакова, Елизавета Медунецкая

«Собака.ru» благодарит партнеров показа:

Santo Stefano

Центральную Галерею Дизайнеров

Премиальную сеть парфюмерии и косметики РИВ ГОШ

Школу моделей LMA - Lukovsky Model Academy

Агентство Aurora model management

Агентство Twig models agency

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Теги:
Новые имена в моде - 2023

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