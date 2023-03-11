Эвелина Хромченко, Покрас Лампас, Мария Белик: кто вошел в экспертный совет конкурса «Собака.ru» «Новые имена в моде» — 2023?

«Собака.ru» уже в шестнадцатый раз проводит конкурс «Новые имена в моде», чтобы поддержать молодых дизайнеров со всей России. Мы знаем: за ними будущее! В своем стремлении помочь начинающим модельерам мы не одиноки — вместе с нами за локальный fashion радеют неоспоримые профессионалы индустрии. Именно они и вошли в экспертный совет конкурса этого года. Рассказываем, кто прямо сейчас оценивает коллекции участников.