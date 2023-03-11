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Герои

Эвелина Хромченко, Покрас Лампас, Мария Белик: кто вошел в экспертный совет конкурса «Собака.ru» «Новые имена в моде» — 2023?

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«Собака.ru» уже в шестнадцатый раз проводит конкурс «Новые имена в моде», чтобы поддержать молодых дизайнеров со всей России. Мы знаем: за ними будущее! В своем стремлении помочь начинающим модельерам мы не одиноки — вместе с нами за локальный fashion радеют неоспоримые профессионалы индустрии. Именно они и вошли в экспертный совет конкурса этого года. Рассказываем, кто прямо сейчас оценивает коллекции участников.

Эвелина Хромченко

Evelina Fashion School

Татьяна Парфенова

Дизайнер и основательница модного дома Tatyana Parfionova

Покрас Лампас

Художник, основатель направления «каллиграфутуризм»

Мария Белик

Главный (пост)кутюрье страны, создательница бренда Belik 

Вика Салават

Стилист, создательница бренда The Sxslvt 

Анзор Канкулов 

Руководитель направлений «Мода» и «Медиа и дизайн» в Школе дизайна НИУ ВШЭ. Журналист и эксперт в области моды, в разное время работавший главным редактором журналов «ОМ», Harper’s Bazaar, Black Square, Port, редакционным директором журналов L’Officiel и Numero

Екатерина Павелко

Академический руководитель бакалаврской программы «Мода» в Школе дизайна НИУ ВШЭ, художник по костюмам, редактор моды, стилист

Алексей Баженов

Идеолог проекта beinopen

Сергей Тонков

Создатель бренда St. Friday, бизнесмен

Светлана Слободина и Лима Липа

Директор по продукту бренда Befree

Руководитель PR и коллабораций Befree, автор канала Bulochka s pereulochka

Светлана Слободина 

Лима Липа

Рома Уваров

Дизайнер, создатель бренда ROMA UVAROV DESIGN, победитель конкурса «Новые имена в моде»

Ольга Гинзбург

Дизайнер и создательница бренда Ola Ola, лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Мода»

Антон Рудзат

Креативный директор проекта Bad Gallery, креативный директор бренда Mad Daisy, фотограф, режиссер, лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Мода» 

Анна и Влад Прахт

Основатели марки ARNY PRAHT

Ежегодные члены экспертного совета Конкурса от редакции «Собака.ru»

 

Яна Милорадовская

Главный редактор

Ксения Гощицкая

Креативный директор 

Юлия Машнич и Анна Мелехина

Шеф-редактор отдела моды и образа жизни

Редактор отдела моды 

Эльмира Тулебаева

Стилист

Номинация «Устойчивая мода»

Как мы и обещали, оценивает участников номинации «Устойчивая мода» отдельное жюри. Это те профессионалы, которые не понасышке знают, как работать с винтажными материалами, на практике применять састейнбл-подход, работать в соответствии с принципами этичной моды и строить устойчивый бренд. 

Никита Калмыков

Дизайнер, создатель бренда ODOR, один из первых стал работать с винтажными материалами

Ольга Штейнберг

Састейнабилити-эксперт, автор канала «Fashion прокачка» 

Нели Недре

Создательница устойчивого бренда NNedre

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Теги:
Новые имена в моде - 2023

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