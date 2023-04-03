Коллаборация с Befree и St. Friday Socks, коллекция с ARNY PRAHT и витрина в Центральной галерее дизайнеров: какие призы получат победители конкурса «Новые имена в моде» — 2023?

В середине марта «Собака.ru» подвела итоги 16-го конкурса «Новые имена в моде». Мы назвали имена одиннадцати финалистов, которые 6 апреля покажут свои коллекции на офлайн-показе. Это масштабное, красивое и громкое событие — само по себе крутой приз, но в стремлении поддержать молодых дизайнеров нас не остановить! Именно поэтому победители также получат вневременную информационную поддержку от «Собака.ru» и подарки от членов экспертного совета конкурса. Рассказываем какие.
Анастасия Соломеина, бренд Colomeinysh, коллекция Costume by Colomeinysh
Главный (пост)кутюрье страны и создательница бренда Belik Мария Белик проведет личную консультацию для одного из победителей.
«Собака.ru» под руководством главного редактора Яны Милорадовской проведет съемку коллекций финалистов и опубликует ее в майском номере журнала.
Кира Орлова, коллекция «Душа»
Бренд Befree в лице директора по продукту Светланы Слободиной и руководителя PR и коллабораций Лимы Липы сделает коллаборацию с одним из победителей.
Создатель бренда St. Friday Сергей Тонков также сделает коллаборацию с одним из участников, а также проведет бизнес-консультацию для другого финалиста.
Вероника Топычканова, Ольгой Федорович, бренд Tanz Markab
Идеолог проекта beinopen Алексей Баженов подарит одному из победителей бесплатное участие в хакатоне — онлайн-интенсиве, который помогает маркам попасть в шоурум Альянса х Via del buyer x Beinopen. Участники пройдут обучение и после отбора в шорт-лист презентуют концепции своих коллекций байерам. В проекте участвуют поп-ап сторы и универмаги. Десяти другим финалистам beinopen дадут скидку на участие в хакатоне.
Надежда Светлова, бренд Bagatelle Atelier, коллекция BOHEMIQUE
Центральная галерея дизайнеров даст возможность одному победителю выставиться на витрине в течение 3 недель, а также разместить свою коллекцию на отдельном рейле.
Стилист Эльмира Тулебаева стилизует съемку финалисту конкурса.
Софья Тихонова, бренд ST by Sonya Tikhonova, коллекция SKAZKI TAINYE
Састейнабилити-эксперт Ольга Штейнберг окажет информационную поддержку одному из победителей на своем канале «Fashion прокачка».
Аня Рассказова, бренд Blannies, коллекция «Яблоневый сад»
Дизайнер и создательница бренда Ola Ola, лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Мода» Ольга Гинзбург проведет личную консультацию (есть возможность узнать все об арт-коллаборациях!) и экскурсию по цеху бренда.
Ксения Демьяненко-Новикова, коллекция «Биоматериал»
Создатель бренда ODOR, дизайнер-пионер в работе с винтажными материалами Никита Калмыков также проведет личную консультацию для одного из победителей конкурса, на которой расскажет о том, как построить свой бренд и ответит на любые вопросы.
Ксения Кудряшова, бренд BITTE_RUHE
Основатели марки ARNY PRAHT Анна и Влад Прахт создадут совместную новогоднюю коллекцию с финалистом конкурса (лично мы заинтригованы и очень ждем!).
Анастасия Асадчик, бренд Véche, коллекция Season 1
Руководитель направлений «Мода» и «Медиа и дизайн» в Школе дизайна НИУ ВШЭ, журналист и эксперт в области моды, в разное время работавший главным редактором журналов «ОМ», Harper’s Bazaar, Black Square, Port, редакционным директором журналов L’Officiel и Numero Анзор Канкулов для одного финалиста проведет персональную консультацию по развитию портфолио бренда.
Ирина Рубинштейн, бренд RoDaSoleil, коллекция «Шаманский триптих: купальники-обереги»
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