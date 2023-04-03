Коллаборация с Befree и St. Friday Socks, коллекция с ARNY PRAHT и витрина в Центральной галерее дизайнеров: какие призы получат победители конкурса «Новые имена в моде» — 2023?

В середине марта «Собака.ru» подвела итоги 16-го конкурса «Новые имена в моде». Мы назвали имена одиннадцати финалистов, которые 6 апреля покажут свои коллекции на офлайн-показе. Это масштабное, красивое и громкое событие — само по себе крутой приз, но в стремлении поддержать молодых дизайнеров нас не остановить! Именно поэтому победители также получат вневременную информационную поддержку от «Собака.ru» и подарки от членов экспертного совета конкурса. Рассказываем какие.