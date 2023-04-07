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Показы и коллекции

Юлдус Бахтиозина, Полина Сидихина, Виктория Портфолио и другие звезды на показе «Новые имена в моде-2023»

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Вчера в особняке Мясникова прошел показ финалистов нашего конкурса «Новые имена в моде» — 2023, главного поставщика фэшн-талантов в отрасль. Десять молодых дизайнеров, за которых проголосовали читатели «Собака.ru» и экспертный совет, представили свои коллекции на совместном шоу «Собака.ru» и ЦГД. Делимся подробностями!

Любимые герои «Собака.ru» вышли поддержать юные дарования дрим-составом: Юлдус Бахтиозина дефилировала в характерном оперении Bagatelle, Виктория Портфолио – в искрометном чепце, приспущенном платье и стеганой баске оттенка пыльной розы BITTE_RUHE, Полина Сидихина примерила интеллектуальную (работает как SPF), но суеверную (купальники-обереги) пляжную одежду RoDaSoleil, а Екатерина Смольникова выбрала кавайно-няшные вещи в жанре трэш-манги дизайнера Алины Соткиной. Лиза Гусевская укрылась советским одеялом-курткой от Ани Рассказовой, а Евгения Сероусова прошлась в прозрачном силиконе авторства Софьи Тихоновой. Было модно!

Алина Феликсова и Анастасия Асадчик, Véche

Полина Маликова и Ксения Демьяненко-Новикова

 

Виктория Портфолио и Ксения Кудряшова, BITTE_RUHE

Ксения Гощицкая и Кира Орлова

Лиза Гусевская и Аня Рассказова, Blannies

Юлдус Бахтиозина и Надежда Светлова, Bagatelle Atelier

Эльмира Тулебаева и Анастасия Соломеина, Colomeinysh

Екатерина Смольникова и Алина Соткина, Sotkina

Евгения Сероусова и Софья Тихонова,  ST by Sonya Tikhonova

Полина Сидихина и Ирина Рубинштейн, RoDaSoleil

Фото: Лиза Медунецкая, Дмитрий Колесов, Анастасия Большакова

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