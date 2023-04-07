Юлдус Бахтиозина, Полина Сидихина, Виктория Портфолио и другие звезды на показе «Новые имена в моде-2023»

Любимые герои «Собака.ru» вышли поддержать юные дарования дрим-составом: Юлдус Бахтиозина дефилировала в характерном оперении Bagatelle, Виктория Портфолио – в искрометном чепце, приспущенном платье и стеганой баске оттенка пыльной розы BITTE_RUHE, Полина Сидихина примерила интеллектуальную (работает как SPF), но суеверную (купальники-обереги) пляжную одежду RoDaSoleil, а Екатерина Смольникова выбрала кавайно-няшные вещи в жанре трэш-манги дизайнера Алины Соткиной. Лиза Гусевская укрылась советским одеялом-курткой от Ани Рассказовой, а Евгения Сероусова прошлась в прозрачном силиконе авторства Софьи Тихоновой. Было модно!