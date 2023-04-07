Юлдус Бахтиозина, Полина Сидихина, Виктория Портфолио и другие звезды на показе «Новые имена в моде-2023»

Вчера в особняке Мясникова прошел показ финалистов нашего конкурса «Новые имена в моде» — 2023, главного поставщика фэшн-талантов в отрасль. Десять молодых дизайнеров, за которых проголосовали читатели «Собака.ru» и экспертный совет, представили свои коллекции на совместном шоу «Собака.ru» и ЦГД. Делимся подробностями!
Любимые герои «Собака.ru» вышли поддержать юные дарования дрим-составом: Юлдус Бахтиозина дефилировала в характерном оперении Bagatelle, Виктория Портфолио – в искрометном чепце, приспущенном платье и стеганой баске оттенка пыльной розы BITTE_RUHE, Полина Сидихина примерила интеллектуальную (работает как SPF), но суеверную (купальники-обереги) пляжную одежду RoDaSoleil, а Екатерина Смольникова выбрала кавайно-няшные вещи в жанре трэш-манги дизайнера Алины Соткиной. Лиза Гусевская укрылась советским одеялом-курткой от Ани Рассказовой, а Евгения Сероусова прошлась в прозрачном силиконе авторства Софьи Тихоновой. Было модно!
Алина Феликсова и Анастасия Асадчик, Véche
Полина Маликова и Ксения Демьяненко-Новикова
Виктория Портфолио и Ксения Кудряшова, BITTE_RUHE
Ксения Гощицкая и Кира Орлова
Лиза Гусевская и Аня Рассказова, Blannies
Юлдус Бахтиозина и Надежда Светлова, Bagatelle Atelier
Эльмира Тулебаева и Анастасия Соломеина, Colomeinysh
Екатерина Смольникова и Алина Соткина, Sotkina
Евгения Сероусова и Софья Тихонова, ST by Sonya Tikhonova
Полина Сидихина и Ирина Рубинштейн, RoDaSoleil
Фото: Лиза Медунецкая, Дмитрий Колесов, Анастасия Большакова
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