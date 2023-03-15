«Собака.ru» объявляет победителей XVI конкурса «Новые имена в моде» — 2023

Коллекция Ани Рассказовой началась с поезда, уносящего ее далеко от дома. Согревала в старом плацкарте одна вещь — шерстяное советское одеяло. «Подумалось тогда, что это, пожалуй, самый теплый материал на холодную петербургскую зиму, потому что в нем ностальгия и тоска по яблоневому саду», — говорит дизайнер. Несколько лет размышлений, поиск формы, смысла, и появилась первая куртка. Аня использует винтажный текстиль на подклад, кружева, послереволюционную вышивку и бахрому на украшения. «Нам приятно работать со старыми ненужными материалами, которые мы находим. Это всегда детская игра и неотработанный перфоманс. Услышал музыку — танец уже сам себя сочинил». Одежду-ностальгию по родному дому уже носят в России, Грузии, Франции, Германии и Англии.