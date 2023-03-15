«Собака.ru» объявляет победителей XVI конкурса «Новые имена в моде» — 2023

Пришло время огласить имена победителей нашего ежегодного конкурса «Новые имена в моде». Десять дизайнеров-победителей примут участие в офлайн-показе от «Собака.ru», который состоится 6 апреля. А также получат специальные призы от членов экспертного совета. Знакомьтесь с теми, кого читатели и профессиональное жюри назвали лучшими в этом году!
Номинация «Одежда»
Ксения Кудряшова
BITTE_RUHE
Марка BITTE_RUHE нацелена на собственный и ни на кого не похожий дизайн. Ксения Кудряшова активно работает с эстетикой нижнего белья. Белье — самый близкий к телу человека элемент, а значит может рассказать о своем обладателе самое сокровенное. По версии Ксении одежда должна помогать женщинам выражать себя — показывать окружающим предпочтения, ценности и взгляды. В переводе с немецкого название марки означает «Пожалуйста, тихо» и символизирует невербальную коммуникацию, которую ведет не человек, а его одежда.
Софья Тихонова
SKAZKI TAINYE
«Я создавала этот концепт на основе своих ощущений от восприятия мира. Пик моих эмоциональных возбуждений пришелся на прогулки в лесу. Я узнавала духов в деревьях, видела маленькие города в траве, наблюдала за жизнью стрекоз в роскошных платьях. Взяв свое воображение за единицу вымышленную, я создала из этого сказку», — говорит дизайнер Софья Тихонова.
Анастасия Соломеина
Costume by Colomeinysh
Настя Соломеина — панк в костюмных делах. Дизайнер стремится к личной свободе и полной независимости. Эту коллекцию она создала вручную на японской машинке из архивных тканей модных домов: от Dries van Noten до Rick Owens. Исторический крой, отсылки к прошлому, современный стайлинг, самодостаточные сильные девушки — это то, что становится частью мира костюма Сolomeinysh. Такие вещи можно гармонично носить и в жизни, и на сцене. Настя Соломеина: «Я не устану повторять, что даже у короля мрачного гламура и гранжа Rick Owens в коллекциях есть зачастую незаметные намеренно детали костюма мушкетерской эпохи и элементы моды эпохи модерн».
Ксения Демьяненко-Новикова
«Биоматериал»
Коллекцию Ксения Демьяненко-Новикова посвятила своей подруге — художнице Анне Емельяновой, которая ушла из жизни в конце 2019 года. Это размышление на тему смерти, скоротечности жизни, важности каждого мгновения. Ключевой элемент коллекции — цветок — символ зыбкой и недолговечной красоты. Вдохновением для коллекции стала японская и китайская живопись, в основу авторских коллажей легли мотивы живописных работ. Они были перенесены на пальтовые ткани при помощи техники цифровой печати. Перед дизайнером стояла задача соединить Восток и Запад в современных моделях одежды унисекс.
Véche Studio
«Season 1»
Коллекция «Season 1» — дебютная коллекция марки Véche. Главным источником вдохновения для нее стала популяризация поздней готики в архитектуре Нового времени в Европе. Дизайнер и основательница бренда Анастасия Асадчик, исследующая психологию моды и влияние создаваемого одеждой образа на личность, формирует психологические концепты для поддержки женщин. Ограниченный тираж и лимитированность вещей — вызов требованиям моды, в соответствии с которыми коллекция должна отвечать тенденциям и сезонности.
Алина Соткина
ILOVEU
Молодая марка SOTKINA, основанная в 2022 году, преобразовывает хаос в гармонию. Главная идея коллекции ILOVEU — аниме «Евангелион» с его философией. Дизайнер вдохновлялась умело переданным чувством одиночества, меланхолии, в совмещении с пониманием, что нужно жить и стараться быть счастливым, любить себя, ведь единственный человек, который может тебе помочь — это ты сам. Игрушки, использованные в коллекции, отсылают к наивности и простоте человеческой души. Главные материалы — искусственный мех, экокожа, плащевая ткань, а также вельвет и трикотаж. Алина Соткина использовала различные приемы декорирования, например, принты, рюши из кружевных, атласных и капроновых лент, объемную стежку на синтепоне, стразы на кожзаме.
Надежда Светлова
Bagatelle
Роскошь, легкость, воздушность, праздность, богемность — все это характеризует бренд Bagatelle atelier. Дизайнер Надежда Светлова: «Роскошные изделия из пера страуса — это новая классика. Они идеально подходят под множества образов! Но главное их преимущество в том, что они абсолютно экологичны».
Номинация «Устойчивая мода»
Аня Рассказова
«Яблоневый сад»
Коллекция Ани Рассказовой началась с поезда, уносящего ее далеко от дома. Согревала в старом плацкарте одна вещь — шерстяное советское одеяло. «Подумалось тогда, что это, пожалуй, самый теплый материал на холодную петербургскую зиму, потому что в нем ностальгия и тоска по яблоневому саду», — говорит дизайнер. Несколько лет размышлений, поиск формы, смысла, и появилась первая куртка. Аня использует винтажный текстиль на подклад, кружева, послереволюционную вышивку и бахрому на украшения. «Нам приятно работать со старыми ненужными материалами, которые мы находим. Это всегда детская игра и неотработанный перфоманс. Услышал музыку — танец уже сам себя сочинил». Одежду-ностальгию по родному дому уже носят в России, Грузии, Франции, Германии и Англии.
Кира Орлова
«Душа»
Молодой дизайнер родом из Калуги Кира Орлова вдохновилась воспоминаниями из детства, иллюстрациями Билибина, картинами Васнецова. Так появилась аутентичная капсула в народном стиле из вторично использованных материалов. Народный дух и любовь к сказкам чувствуются в вещах. Например, кольчуге из крышек поломанных шкатулок, аксессуарах из осколков бабушкиного дулевского фарфора. Забытые палехские и мстерские шкатулки обрели новую жизнь в виде основы для сумок и клипс. Кира Орлова: «Я трепетно и уважительно отношусь к предметам из прошлого. Воспоминания о бабушкиных лоскутных одеялах, характерные цвета напрямую отсылают к истокам и воспоминаниям, которые связывают людей. Поэтому коллекция носит название “Душа”».
Номинация «Аксессуары»
Ника
Tanz Markab
Марка Tanz Markab появилась в 2020 году в разгар первой пандемии коронавируса. Идейная основа: бренд, как способ смотреть прямо в глаза страху и неизвестности, не откладывать жизнь на потом. Сейчас марка концентрируется на стилеобразующих аксессуарах. Первая коллекция масок, как полноценного компонента образа, была создана дизайнером Ольгой Федорович. Потом к ней присоединилась стилист и основательница магазина «8» Вероника Топычканова, и появилась серия сумок-рюшей. Сейчас дизайнеры завершают коллекцию балаклав. Нарядные, объемные формы аксессуаров максимально просты в уходе и стилизации и моментально преображают тривиальный образ.
Читательское онлайн-голосование
Традиционно мы проводили читательское голосование на протяжении месяца. В этом году аудитория «Собака.ru» отдала за участников 14 410 голосов. И победителем по результатом онлайн-голосования стала марка RoDaSoleil.
RoDaSoleil
«Шаманский триптих: купальники-обереги»
Серия бренда RoDaSoleil появилась на Байкале. В коллекцию вошли купальники-обереги, созданные с шаманами Бурятии. Они несут в себе сакральные символы, традиции национальных узоров, предания и ритуалы. Это баланс духовного и материального. «Умные купальники не просто защищают от фотостарения и позволяют максимально безопасно загорать без следов, но и даруют изобилие, защиту рода и удачу его обладателю во всех сферах жизни».
Поздравляем победителей!
Комментарии (0)