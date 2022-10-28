Церемония вручения премии «Что где есть в Петербурге» — 2022. Часть II

Вручение наградных тарелок проходило в новом гастрономическом пространстве VOKZAL 1853. Предоткрытие ожидаемого фудмолла состоялось специально для 700 гостей ресторанной премии «Собака.ru».
Как проходило награждение победителей смотрите в первой части репортажа. Имена победителей ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» — 2022 можно прочитать здесь. Списки всех номинаций и участников, а также другие репортажи премии читайте - здесь.
Мы поздравляем всех лауреатов и номинантов, а горожан призываем и дальше поддерживать тех, кто нас кормит!
Арсений Аралин, Вадим Гайдуков, Вечаслав Изотов, Сергей Грабовец, Иван Фролухин
Алексей Васильчук
Елена Жанимова, Екатерина Красова
Елена Рыжих, Александр Караванский
Сюзанна Карагезян
Казакевич Мария, Анастасия Воскобойникова
Благодарим наших фуди — гастроэкспертов, которым было доверено выбрать победителей. В жюри этого года вошли Лиза Гусевская, Светлана Соколова и еще 26 уважаемых петербуржцев.
Анна Прахт, Бободжон Исмаилов
Павел Крупин и Кристина Крупина
Нурай Ахмедова
Роман Меркушин
Светлана Соколова
Мария Вологжанина, Ури Резник
Тимофей Милюков
Игорь Мудрак, Антон Счетчиков, Тимофей Милюков
Зиновьева Вероника
Екатерина Васильева
Кондартенко Олеся, Сергей Постников
Александр Кучеров, Никита Лаврентьев, Илья Бернацких
Екатерина Дюрр
Анастасия Бакун
Виктория Прутяну, Алексей Справников
Роман Сабанаев
Константин Федорчук
Константин Федорчук
Даниил Золотухин, Илья Плюснин
Иван Фролухин
Партнеры «Собака.ru» отвечали за угощение на премии. Генеральное консульство Государства Израиль и израильское бистро Saviv подавали потрясающий хумус. За многообразие закусок из утки, индейки и баранины отвечала группа компаний «Дамате» — бренды «Индилайт», «Озёрка», BazarCo и Damate Beef. Премиальный твердый сыр Dürr 6-месячной и 12-месячной выдержки от лидера* по производству молока в России — «ЭкоНивы» — можно было попробовать как самостоятельную закуску к изящным винам, так и в виде раклета.
Хорошее настроение весь вечер поддерживали коктейли на основе водки Tselovalnik от самой титулованной команды Восточной Европы El Copitas Bar**. Украшением вечера стали и вина «Поместья Голубицкого», производимые из собственного винограда. Гостям предлагали насыщенный шардоне, сочный рислинг, благородный пино нуар.
Анастасия Черных
Ружицкий Александр
Вероника Носкова
Алёна Ристич
Антон Шипицын, Галина Белоусова
Бараковская Евгения
Анжелика Смирнова
«Собака.ru» благодарит за поддержку «Что где есть в Петербурге» — 2022:
«Тинькофф» — генерального партнера премии
Группу компаний «Дамате» —бренды «Индилайт», «Озёрка», BazarCo и Damate Beef
Генеральное консульство Государства Израиль в Санкт-Петербурге
Tselovalnik Russian Vodka от самой титулованной барной команды Восточной Европы El Copitas Bar**
Игристое вино Tête de Cheval
Компанию «ЭкоНива»
Фото: Многолет Дмитрий, Большакова Анастасия, Медунецкая Елизавета
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