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Репортажи

Церемония вручения премии «Что где есть в Петербурге» — 2022. Часть II

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Вручение наградных тарелок проходило в новом гастрономическом пространстве VOKZAL 1853. Предоткрытие ожидаемого фудмолла состоялось специально для 700 гостей ресторанной премии «Собака.ru».

Как проходило награждение победителей смотрите в первой части репортажа. Имена победителей ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» — 2022 можно прочитать здесь. Списки всех номинаций и участников, а также другие репортажи премии читайте - здесь.

Мы поздравляем всех лауреатов и номинантов, а горожан призываем и дальше поддерживать тех, кто нас кормит!

Ксения Лапина, Марк Лапин, Роман Меркушин, Елена Володкевич

Арсений Аралин, Вадим Гайдуков, Вечаслав Изотов, Сергей Грабовец, Иван Фролухин

Марина Наумова
Анастасия Контарович, Зильберт Александр

Алексей Васильчук

Елена Жанимова, Екатерина Красова

Елена Рыжих, Александр Караванский

Сюзанна Карагезян

Антон Рудзат, Елизавета Гусевская

Казакевич Мария, Анастасия Воскобойникова 

Благодарим наших фуди — гастроэкспертов, которым было доверено выбрать победителей. В жюри этого года вошли Лиза Гусевская, Светлана Соколова и еще 26 уважаемых петербуржцев.

Анна Прахт, Бободжон Исмаилов

Павел Крупин и Кристина Крупина

Нурай Ахмедова

Роман Меркушин

Мария Тарнавская, Ксения Дубяго

Светлана Соколова

Мария Вологжанина, Ури Резник

 Тимофей Милюков

Игорь Мудрак, Антон Счетчиков, Тимофей Милюков

Андрей Перцев, Кирилл Заказчиков

Зиновьева Вероника

Екатерина Васильева

Дмитрий Многолет
Ксения Лапина, Марк Лапин
Дмитрий Многолет
Дмитрий Многолет
Александра Флейшман, Анастасия Дубровская
Дмитрий Многолет

Кондартенко Олеся, Сергей Постников

Дмитрий Многолет
Григорий Сасонко
Дмитрий Многолет

Александр Кучеров, Никита Лаврентьев, Илья Бернацких

Дмитрий Многолет

Екатерина Дюрр

Дмитрий Многолет
Дмитрий Многолет

Анастасия Бакун

Дмитрий Многолет

Виктория Прутяну, Алексей Справников

Дмитрий Многолет

Роман Сабанаев

Дмитрий Многолет
Дмитрий Многолет

Константин Федорчук

Дмитрий Многолет

Константин Федорчук

Дмитрий Многолет
Дмитрий Многолет

Даниил Золотухин, Илья Плюснин

Дмитрий Многолет

Иван Фролухин

Партнеры «Собака.ru» отвечали за угощение на премии. Генеральное консульство Государства Израиль и израильское бистро Saviv подавали потрясающий хумус. За многообразие закусок из утки, индейки и баранины отвечала группа компаний «Дамате» — бренды «Индилайт», «Озёрка», BazarCo и Damate Beef. Премиальный твердый сыр Dürr 6-месячной и 12-месячной выдержки от лидера* по производству молока в России — «ЭкоНивы» — можно было попробовать как самостоятельную закуску к изящным винам, так и в виде раклета.

Дмитрий Многолет

Нина Квасняк

Дмитрий Многолет

Юрий Ситников, Роман Меркушин

Дмитрий Многолет

Виктория Дим, Дмитрий Рязанов

Дмитрий Многолет

Анжелика Котова

Дмитрий Многолет

Анастасия Дубровская, Виктория Свид

Дмитрий Многолет
Дмитрий Многолет

Елена Кузнецова, Екатерина Черенкова

Дмитрий Многолет
Дмитрий Многолет
Дмитрий Многолет

Надежда Третьякова

Дмитрий Многолет

Юрий Булгаков и Евгения Булгакова

Дмитрий Многолет

Екатерина Шмелева

Дмитрий Многолет

Полина Сычёва

Хорошее настроение весь вечер поддерживали коктейли на основе водки Tselovalnik от самой титулованной команды Восточной Европы El Copitas Bar**.  Украшением вечера стали и вина «Поместья Голубицкого», производимые из собственного винограда. Гостям предлагали насыщенный шардоне, сочный рислинг, благородный пино нуар.

Анастасия Черных

Ружицкий Александр

Вероника Носкова 

Алёна Ристич

Антон Шипицын, Галина Белоусова

Саша Карпова

Бараковская Евгения

Анжелика Смирнова 

Анна Мелехина

Ури Резник

Ольга Филипова

Анастасия Бондорова

Юлия Суслова, Елена Жеребкова 

Мария Ситник, Павел Шкаровский

«Собака.ru» благодарит за поддержку «Что где есть в Петербурге» — 2022:


«Тинькофф» — генерального партнера премии

Группу компаний «Дамате» —бренды «Индилайт», «Озёрка», BazarCo и Damate Beef

Генеральное консульство Государства Израиль в Санкт-Петербурге

Tselovalnik Russian Vodka от самой титулованной барной команды Восточной Европы El Copitas Bar**

Игристое вино Tête de Cheval

Компанию «ЭкоНива»

 

 

 

Фото: Многолет Дмитрий, Большакова Анастасия, Медунецкая Елизавета

Партнер премии АО"Тинькофф Банк"

* - https://dairynews.today/news/100-krupneyshikh-proizvoditeley-moloka.html

** - https://talesofthecocktail.org/industrynews/tales-of-the-cocktail-foundation-announces-top-10-nominees-for-the-2020-spirited-awards/

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Теги:
чтогдеестьвпетербурге2022

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