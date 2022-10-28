Церемония вручения премии «Что где есть в Петербурге» — 2022. Часть II

Вручение наградных тарелок проходило в новом гастрономическом пространстве VOKZAL 1853. Предоткрытие ожидаемого фудмолла состоялось специально для 700 гостей ресторанной премии «Собака.ru».

Как проходило награждение победителей смотрите в первой части репортажа. Имена победителей ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» — 2022 можно прочитать здесь. Списки всех номинаций и участников, а также другие репортажи премии читайте - здесь.

Мы поздравляем всех лауреатов и номинантов, а горожан призываем и дальше поддерживать тех, кто нас кормит!