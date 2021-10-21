Ужин «Собака.ru» с экспертами премии «Что где есть в Петербурге» — 2021

Народное голосование на сайте за номинантов премии «Что где есть в Петербурге — 2021» завершено. Теперь к закрытому голосованию приступил экспертный совет: тридцати петербургским фуди, мнению которых мы считаем самым экспертным, доверено выбрать победителей из финалистов премии. Имена победителей в каждой номинации мы объявим 28 октября на церемонии награждения в Гранд Отеле Европа.
Члены жюри собрались на гастрономический ужин в ресторане Probka, чтобы определить лучшего из лучших. И не только! Художник Покрас Лампас, бэк-вокалист Little Big Антон Лиссов, композитор Алексей Ретинский и многие-многие другие отмечали сразу два юбилея: проекту «Что где есть в Петербурге» в этом году исполняется 15 лет, ресторану Probka на Добролюбова — 20!
По этому случаю в меню ужина гастропатриарх Арам Мнацаканов включил исключительно итальянские хиты Probka: легендарные тортелли с бурратой и черным трюфелем, салат с камчатским крабом, осьминог по-сицилийски, тирамису. То есть канонические рецепты, прославляющие рестораны в обеих столицах и за их пределами.
На аперитив гостям подали черную икру AM selection, а также свежего морского ежа – закуску, созданную специально для Mina, нового итало-ливанского ресторана Арама Михайловича. Вскоре, вслед за Москвой, он откроется в Петербурге!
Гастрономической парой к блюдам стал Benriach. Шотландский виски из региона Спейсайд называют «напитком со вкусом целого мира», прежде всего, из-за разнообразия вкусовых оттенков, которые рождаются благодаря выдержке в совершенно разных типах бочек: из-под хереса и рома, из нового американского дуба или в тех, где выдерживали марсалу — десертное крепленое вино из Сицилии.
Шотландские мотивы использовали и в декоре: гостей окружали влажные мхи, вереск и каменные глыбы. На столах — терракотовые розы в цвет оформления ресторанов Probka.
Завершили гала-ужин награждением. Главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская вручила Араму Мнацаканову памятную тарелку «Что где есть в Петербурге» — за выдающийся вклад в гастрономию!
Елизавета Замарина
Александр Якимов
Юлия Николаева
Александр Герега
Черная икра Aram Mnatsakanov Selection и морской еж, устрица Черный Жемчуг
Салат с камчатским крабом, авокадо и грейпфрутом
Пицца с черным трюфелем
Тортелли с бураттой и черным трюфелем
Benicillin
Ризотто со страчателлой и черной икрой Aram Mnatsakanov Selection
Дорада
Плечо барашка, томленное в ароматных травах
Sherry Riach
Осьминог по-сицилийски
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