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Репортажи

Ужин «Собака.ru» с экспертами премии «Что где есть в Петербурге» — 2021

Народное голосование на сайте за номинантов премии «Что где есть в Петербурге — 2021» завершено. Теперь к закрытому голосованию приступил экспертный совет: тридцати петербургским фуди, мнению которых мы считаем самым экспертным, доверено выбрать победителей из финалистов премии. Имена победителей в каждой номинации мы объявим 28 октября на церемонии награждения в Гранд Отеле Европа.

Члены жюри собрались на гастрономический ужин в ресторане Probka, чтобы определить лучшего из лучших. И не только! Художник Покрас Лампас, бэк-вокалист Little Big Антон Лиссов, композитор Алексей Ретинский и многие-многие другие отмечали сразу два юбилея: проекту «Что где есть в Петербурге» в этом году исполняется 15 лет, ресторану Probka на Добролюбова — 20!

Яна Милорадовская
Екатерина Смольникова
Покрас Лампас
Наталья Малиновская, Арам Мнацаканов
Виктория Портфолио
Антон Лиссов
Екатерина Иванчикова
Инесса Гаевская

По этому случаю в меню ужина гастропатриарх Арам Мнацаканов включил исключительно итальянские хиты Probka: легендарные тортелли с бурратой и черным трюфелем, салат с камчатским крабом, осьминог по-сицилийски, тирамису. То есть канонические рецепты, прославляющие рестораны в обеих столицах и за их пределами.

На аперитив гостям подали черную икру AM selection, а также свежего морского ежа – закуску, созданную специально для Mina, нового итало-ливанского ресторана Арама Михайловича. Вскоре, вслед за Москвой, он откроется в Петербурге!

Леонид Алексеев
Анастасия Павленкова
Борис Белоцерковский
Кирилл Шаповалов
Ксения Гощицкая
Ксения Гощицкая, Алексей Миронов, Ольга Рузакова
Арам Мнацаканов, Яна Милорадовская, Ксения Гощицкая
Арам Мнацаканов
Мария Евневич

Гастрономической парой к блюдам стал Benriach. Шотландский виски из региона Спейсайд называют «напитком со вкусом целого мира», прежде всего, из-за разнообразия вкусовых оттенков, которые рождаются благодаря выдержке в совершенно разных типах бочек: из-под хереса и рома, из нового американского дуба или в тех, где выдерживали марсалу — десертное крепленое вино из Сицилии.

Шотландские мотивы использовали и в декоре: гостей окружали влажные мхи, вереск и каменные глыбы. На столах — терракотовые розы в цвет оформления ресторанов Probka.

Завершили гала-ужин награждением. Главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская вручила Араму Мнацаканову памятную тарелку «Что где есть в Петербурге» — за выдающийся вклад в гастрономию!

Ольга Суркова
Анастасия Шепелевич, Егор Чернов
Вадим Че
Евгения Мурашова, Дмитрий Воробьев
Алексей Ретинский

Елизавета Замарина

Александр Якимов

Марина Краснова
Ульяна Ким
Анна Озеркова
Екатерина Иванчикова, Покрас Лампас, Екатерина Смольникова
Татьяна Докучаева, Виктория Портфолио, Борис Белоцерковский
Виталий Аксенов-Шабловский
Леонтий Касаткин
Ольга Рузакова
Борис Белоцерковский, Арам Мнацаканов, Александр Герега
Виктория Портфолио, Борис Белоцерковский
Покрас Лампас, Антон Лиссов
Анастасия Дианова
Евгения Мурашова, Анастасия Контарович

Юлия Николаева

Александр Герега

Ксения Гощицкая
Анастасия Контарович
Алексей Миронов
Дмитрий Воробьев

Егор Чернов

Покрас Лампас
Евгения Мурашова

Черная икра Aram Mnatsakanov Selection и морской еж, устрица Черный Жемчуг

Салат с камчатским крабом, авокадо и грейпфрутом

 

Пицца с черным трюфелем

Тортелли с бураттой и черным трюфелем

Benicillin

Ризотто со страчателлой и черной икрой Aram Mnatsakanov Selection

Дорада

Плечо барашка, томленное в ароматных травах

Sherry Riach

Осьминог по-сицилийски

Леонид Алексеев

«Собака.ru» благодарит за поддержку

партнеров премии «Что где есть в Петербурге» — 2021: 

бренды Индилайт и Озёрка

бренд Benriach

ресторан Probka на Добролюбова

Фотограф: Лиза Медунецкая

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Теги:
чтогдеестьвпетербурге2021

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