Ужин «Собака.ru» с экспертами премии «Что где есть в Петербурге» — 2021

Народное голосование на сайте за номинантов премии «Что где есть в Петербурге — 2021» завершено. Теперь к закрытому голосованию приступил экспертный совет: тридцати петербургским фуди, мнению которых мы считаем самым экспертным, доверено выбрать победителей из финалистов премии. Имена победителей в каждой номинации мы объявим 28 октября на церемонии награждения в Гранд Отеле Европа.

Члены жюри собрались на гастрономический ужин в ресторане Probka, чтобы определить лучшего из лучших. И не только! Художник Покрас Лампас, бэк-вокалист Little Big Антон Лиссов, композитор Алексей Ретинский и многие-многие другие отмечали сразу два юбилея: проекту «Что где есть в Петербурге» в этом году исполняется 15 лет, ресторану Probka на Добролюбова — 20!