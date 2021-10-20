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Что Где Есть

Объявлены финалисты премии «Что где есть в Петербурге» — 2021

Сегодня — в Международный день повара — «Собака.ru» счастлива объявить итоги голосования на сайте: финалистов ресторанной премии «Что где есть в Петербурге — 2021». Поздравляем всех номинантов и благодарим за то, что делаете Петербург гастрономической столицей России!

Теперь к закрытому голосованию приступает экспертный совет, который выберет лучших из лучших. Имена победителей в каждой номинации мы объявим 28 октября на церемонии награждения в Гранд Отеле Европа. Итак, начинаем!

В списке проекты, люди и блюда расположены в алфавитном порядке. В некоторых номинациях разрыв в количестве голосов между участниками был настолько небольшим, что финалистами стали больше 3-х заведений. Так произошло в номинациях «Лучший новый ресторан», «Лучший шеф-повар» и «Лучший сомелье». В категории «Лучший новый ресторан» наибольшее количество голосов получил проект Grecco, сразу за ним — Ognivo, а третье место поделили аж четыре заведения. Настолько активной поддержки общепита от горожан не было за всю историю премии!

«Лучший новый ресторан»

Grecco

Ognivo

Osteria Betulla

Salone Pasta & bar

Saro

Self Edge Japanese

«Лучший новый ресторан на каждый день»

Aster

Merula

Chang

«Лучший новый бар»

Bacchus

Tagliatella

«Ипполит»

«Лучшая новая кофейня-кондитерская»

Lareve

Studio 212 Cafe

«Птицы»

«Лучший двор / ресторанная терраса»

Union

Двор киностудии «Лендок»

«Сад»

«Лучший шеф-повар»

Антон Абрезов

Арслан Бердиев

Дмитрий Блинов

Мария Дементьева

«Прорыв года среди шеф-поваров»

Никита Голубев

Леонид Иванов

Александр Пименов

«Прорыв года среди бартендеров»

Василий Марков

Михаил Федотовский

Антон Широбоков

«Лучший сомелье»

Вадим Бормусов

Людмила Иванова

Екатерина Яценко

Дмитрий Фролов

«Лучший сидродел»

Олег Андреев

Дмитрий Тихомиров

Александр Шиманов

«Лучший стритфуд»

Суширитто

Чебуреки 

Шаверма

«Лучший борщ»

Imbibe

Petrov-Vodkin

«Русская рюмочная No 1»

«Лучший френч-тост»

Oggi

Saviv

«Сад»

«Лучшее diversity-блюдо»

Ra Family

Vegan beats

«Ку-ку»

«Лучшие новые завтраки»

Civil

Grecco

Prosa

«Лучшее блюдо из овощей»

Harvest

Kuznya House

Animals

«Лучший крафтовый продуктовый проект»

Bones Kitchen

Chocolatheca

Dikiy Brut

 

«Собака.ru» благодарит за поддержку

партнеров премии «Что где есть в Петербурге» — 2021: 

бренды Индилайт и Озёрка

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Теги:
чтогдеестьвпетербурге2021

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