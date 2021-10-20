Объявлены финалисты премии «Что где есть в Петербурге» — 2021

Сегодня — в Международный день повара — «Собака.ru» счастлива объявить итоги голосования на сайте: финалистов ресторанной премии «Что где есть в Петербурге — 2021». Поздравляем всех номинантов и благодарим за то, что делаете Петербург гастрономической столицей России!
Теперь к закрытому голосованию приступает экспертный совет, который выберет лучших из лучших. Имена победителей в каждой номинации мы объявим 28 октября на церемонии награждения в Гранд Отеле Европа. Итак, начинаем!
В списке проекты, люди и блюда расположены в алфавитном порядке. В некоторых номинациях разрыв в количестве голосов между участниками был настолько небольшим, что финалистами стали больше 3-х заведений. Так произошло в номинациях «Лучший новый ресторан», «Лучший шеф-повар» и «Лучший сомелье». В категории «Лучший новый ресторан» наибольшее количество голосов получил проект Grecco, сразу за ним — Ognivo, а третье место поделили аж четыре заведения. Настолько активной поддержки общепита от горожан не было за всю историю премии!
«Лучший новый ресторан»
«Лучший новый ресторан на каждый день»
«Лучший новый бар»
«Лучшая новая кофейня-кондитерская»
«Лучший двор / ресторанная терраса»
«Лучший шеф-повар»
- Антон Абрезов (Commons)
- Арслан Бердиев (Birch, Betulla)
- Дмитрий Блинов (Duoband)
- Мария Дементьева (Saro)
«Прорыв года среди шеф-поваров»
- Никита Голубев (Zelenoe Bistro)
- Леонид Иванов (Grecco)
- Александр Пименов (Animals)
«Прорыв года среди бартендеров»
- Василий Марков (Made in China)
- Михаил Федотовский (Social Club)
- Антон Широбоков («Полторы комнаты»)
«Лучший сомелье»
- Вадим Бормусов (Il Lago dei Cigni)
- Людмила Иванова («Мечтатели»)
- Дмитрий Фролов (Grecco, «Мансарда»)
- Екатерина Яценко (Jerome)
«Лучший сидродел»
- Олег Андреев (Andreev CIDERWORKS)
- Дмитрий Тихомиров (Bullevie Cidre)
- Александр Шиманов («Русская Нормандия»)
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