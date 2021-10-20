Объявлены финалисты премии «Что где есть в Петербурге» — 2021

Сегодня — в Международный день повара — «Собака.ru» счастлива объявить итоги голосования на сайте: финалистов ресторанной премии «Что где есть в Петербурге — 2021». Поздравляем всех номинантов и благодарим за то, что делаете Петербург гастрономической столицей России!

Теперь к закрытому голосованию приступает экспертный совет, который выберет лучших из лучших. Имена победителей в каждой номинации мы объявим 28 октября на церемонии награждения в Гранд Отеле Европа. Итак, начинаем!



В списке проекты, люди и блюда расположены в алфавитном порядке. В некоторых номинациях разрыв в количестве голосов между участниками был настолько небольшим, что финалистами стали больше 3-х заведений. Так произошло в номинациях «Лучший новый ресторан», «Лучший шеф-повар» и «Лучший сомелье». В категории «Лучший новый ресторан» наибольшее количество голосов получил проект Grecco, сразу за ним — Ognivo, а третье место поделили аж четыре заведения. Настолько активной поддержки общепита от горожан не было за всю историю премии!