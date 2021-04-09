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Шоу финалистов конкурса «Новые имена в моде-2021»

«Собака.ru» в 14-й раз провела конкурс «Новые имена в моде»! Из года в год редакция открывает миру молодых дизайнеров, которые становятся ядерными двигателями русской моды. А чествуют творцов по традиции гран-показом — в 2021-м он стал совместным проектом с Академией Штиглица. Десять финалистов (выбор читателей и жюри) представили свои коллекции в 145-летнем атриуме легендарной «Мухи». Парадные интерьеры, вдохновлявшие еще студента Петрова-Водкина, видели ни один амбициозный талант, поэтому участникам фэшн-смотра пришлось поволноваться вдвойне. Или даже втройне, ведь режиссировал показ хранитель жанра — креативный продюсер и режиссер-постановщик Сергей Луковский.

  • Валентин Щанович, Катя IOWA Иванчикова, Нина Иванчикова

  • Роман Уваров, Дарья Славинская  

  • Анна Гоппова, Глеб Мох

  • Мария Татарникова

  • Надежда Абзаева, Августин

  • Арина Штольц, Иван и Лиза Трояновские

  • Алена Шичкина, Лиза Серпова

  • Виктория Володина, Лиза Климко

«Сделали» это шоу как профессиональные модели, так и приглашенные звезды: на подиум вышли дизайнер Рома Уваров в SLV, блогер Вика Портфолио в Rishi, солистка IOWA Катя Иванчикова в «Есть ли у шелка душа?!…», искусствовед Евгения Сероусова в Couer 1989, младший админ телеграм-канала Goldenchihuahua Лиза Серпова в Et Moi, певица Августин в Abzaeva, модель-олдушка Валентина Ясень в No Man и фотографы Лиза и Иван Трояновские в Mutabor.

Впервые в истории конкурса мы добавили номинацию «Circular Fashion/Циклическая мода», чтобы найти лучшие молодые бренды, демонстрирующие sustainable-подход в производстве своей одежды. Номинацию создали при поддержке «Санкт-Петербургского Фонда развития малого и среднего бизнеса» и проекта LALAPETE.

Катя IOWA, Валентина Ясень, Рома Уваров, Лиза Серпова и другие звезды на показе «Новые имена в моде-2021»

 

  • Инна Булычева, Наталья Булычева

  • Яна Милорадовская, Инесса Гаевская, Эмма Васильева, Анна Кислиныца, Максим Баланев, Янне Хирвонен

  • Александр Купер, Ян Цыбуков

  • Сергей Бондарев

  • Жигулина Юлия, Мария Голубева

  • Максим Быков

  • Александр Гракун

  • Глория Тафришьян

  • Анастасия Крутикова, Илья Товаршинов

  • Светлана Болмотова

  • Евгений Стежко, Александра Житницкая

  • Татьяна Зиза

  • Крестина Сениченкова, Людмила Чехова

  • Ольга Ястребова, Николай Питиримов

  • Юрчин

  • Анна Наумова

  • Евгения Бессонова, Яна Балочкина

  • Екатерина Рубцова, Елена Горбунова

  • Андрей Вакуленко, Юлия Вакуленко

  • Хелена Кристиансен

  • Сергей Салкуцан

  • Юлия Фесенко

  • Вита Копосова

  • Анна Бадаева

  • Наталья Капируля, Елизавета Романова

  • Светлана Сычева

  • Ольга Зелинская

  • Наталия Медик

  • Леонтий Касаткин

  • Элина Михайловская, Юлия Гарусова

  • Екатерина Смирнова

  • Мария Ситник, Екатерина Сорокина

  • Анжелика Смирнова


«Собака.ru» благодарит партнеров премии:

«Санкт-Петербургский Фонд развития малого и среднего бизнеса» и проект LALAPETE

(финансируется из средств Европейского союза, Российской Федерации и Финляндской Республики в

рамках Программы Приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия» 2014-2020)

Премиальную сеть магазинов парфюмерии и косметики РИВ ГОШ

Бренд по уходу и стайлингу волос Londa Professional и мастеров студии PARK BY OSIPCHUK

 

Фотографы: Никита Шубный, Дмитрий Колесов, Елизавета Медунецкая

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