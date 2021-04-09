Шоу финалистов конкурса «Новые имена в моде-2021»

«Собака.ru» в 14-й раз провела конкурс «Новые имена в моде»! Из года в год редакция открывает миру молодых дизайнеров, которые становятся ядерными двигателями русской моды. А чествуют творцов по традиции гран-показом — в 2021-м он стал совместным проектом с Академией Штиглица. Десять финалистов (выбор читателей и жюри) представили свои коллекции в 145-летнем атриуме легендарной «Мухи». Парадные интерьеры, вдохновлявшие еще студента Петрова-Водкина, видели ни один амбициозный талант, поэтому участникам фэшн-смотра пришлось поволноваться вдвойне. Или даже втройне, ведь режиссировал показ хранитель жанра — креативный продюсер и режиссер-постановщик Сергей Луковский.