Шоу финалистов конкурса «Новые имена в моде-2021»

«Собака.ru» в 14-й раз провела конкурс «Новые имена в моде»! Из года в год редакция открывает миру молодых дизайнеров, которые становятся ядерными двигателями русской моды. А чествуют творцов по традиции гран-показом — в 2021-м он стал совместным проектом с Академией Штиглица. Десять финалистов (выбор читателей и жюри) представили свои коллекции в 145-летнем атриуме легендарной «Мухи». Парадные интерьеры, вдохновлявшие еще студента Петрова-Водкина, видели ни один амбициозный талант, поэтому участникам фэшн-смотра пришлось поволноваться вдвойне. Или даже втройне, ведь режиссировал показ хранитель жанра — креативный продюсер и режиссер-постановщик Сергей Луковский.
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Валентин Щанович, Катя IOWA Иванчикова, Нина Иванчикова
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Роман Уваров, Дарья Славинская
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Анна Гоппова, Глеб Мох
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Мария Татарникова
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Надежда Абзаева, Августин
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Арина Штольц, Иван и Лиза Трояновские
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Алена Шичкина, Лиза Серпова
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Виктория Володина, Лиза Климко
«Сделали» это шоу как профессиональные модели, так и приглашенные звезды: на подиум вышли дизайнер Рома Уваров в SLV, блогер Вика Портфолио в Rishi, солистка IOWA Катя Иванчикова в «Есть ли у шелка душа?!…», искусствовед Евгения Сероусова в Couer 1989, младший админ телеграм-канала Goldenchihuahua Лиза Серпова в Et Moi, певица Августин в Abzaeva, модель-олдушка Валентина Ясень в No Man и фотографы Лиза и Иван Трояновские в Mutabor.
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Екатерина Иванчикова, Нина Иванчикова
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Мария Татарникова
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Иван Трояновский, Лиза Трояновская
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Алена Шичкина
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Впервые в истории конкурса мы добавили номинацию «Circular Fashion/Циклическая мода», чтобы найти лучшие молодые бренды, демонстрирующие sustainable-подход в производстве своей одежды. Номинацию создали при поддержке «Санкт-Петербургского Фонда развития малого и среднего бизнеса» и проекта LALAPETE.
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Лиза Шатилова, Владислав Миров
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Инесса Гаевская, Светлана Сергеева
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Владимир Бухинник, Владимир Кузнецов
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Виталий Аксенов
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Анна Кислицына
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Глеб Мох
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Катя Работа, Лима Липа, Саша Манакина
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Юрий Дормидошин, Василий Остахов
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Дарья Удалена, Георгий Младенов, Юля Артёмова
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Данил Ярощук (Фотограф), Эльмира Тулебаева
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Света Светская, Ирина Некипелова, Екатерина Некипелова
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Алина Есенина, Евгений Петров
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Анастасия Контарович, Юлия Быстрова
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Елена Горбунова, Елизавета Замарина
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Филора Кильян
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Георгий Кожуховский, Яна Родзевич
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Максим Баланёв, Ольга Волкова, Вера Штокайло
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Оксана Привротская, Юлия Хельд
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Янне Хирвонен
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Инна Булычева, Наталья Булычева
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Яна Милорадовская, Инесса Гаевская, Эмма Васильева, Анна Кислиныца, Максим Баланев, Янне Хирвонен
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Александр Купер, Ян Цыбуков
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Жигулина Юлия, Мария Голубева
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Максим Быков
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Александр Гракун
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Глория Тафришьян
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Анастасия Крутикова, Илья Товаршинов
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Наталия Медик
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Элина Михайловская, Юлия Гарусова
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Екатерина Смирнова
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Мария Ситник, Екатерина Сорокина
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Анжелика Смирнова
«Собака.ru» благодарит партнеров премии:
«Санкт-Петербургский Фонд развития малого и среднего бизнеса» и проект LALAPETE
(финансируется из средств Европейского союза, Российской Федерации и Финляндской Республики в
рамках Программы Приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия» 2014-2020)
Премиальную сеть магазинов парфюмерии и косметики РИВ ГОШ
Бренд по уходу и стайлингу волос Londa Professional и мастеров студии PARK BY OSIPCHUK
Фотографы: Никита Шубный, Дмитрий Колесов, Елизавета Медунецкая
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