Конкурс «Новые имена в моде 2021» запускает специальную номинацию — «Circular Fashion/Циклическая мода»

«Собака.ru» при поддержке проекта LaLaPeTe (финансируется из средств Европейского союза, Российской Федерации и Финляндской Республики в рамках Программы Приграничного сотрудничества "Россия – Юго-Восточная Финляндия" 2014-2020 ) объявляют специальную номинацию конкурса «Новые имена в моде 2021» — «Circular Fashion/Циклическая мода».
Индустрия моды — один из крупнейших источников загрязнения и отходов в мире — на нее приходится 10% выбросов парниковых газов (это больше чем выбросы Франции, Германии и Великобритании вместе взятые) и именно фэшн-сфера производит 20% мировых отходов. Многие бренды уже давно пришли к sustainable подходу и запустили эко-инициативы. Одни из первых мировых эко-активистов, конечно, Stella McCartney, а сейчас над созданием системы устойчивой моды и специальных программ работают и люкс — Prada, Burberry, Gucci, Versace, Adidas, и масс-маркет вроде H&M. Петербург не отстает и тоже постепенно присоединяется к созданию новых экологичных принципов моды в лице, например, дизайнера бренда NNedre Нелли Недре.
Мы за то, чтобы вся индустрия моды пришла к устойчивому подходу и перешла на экономику замкнутого цикла, поэтому решили поддержать молодых дизайнеров, которые участвуют в формировании sustainable будущего! Для участия в номинации «Circular Fashion/Циклическая мода» нужно иметь готовый лукбук своей коллекции одежды, обуви или аксессуаров, отвечающей одному из следующих требований:
- Представленная на конкурсе коллекция (или дроп) создана из переработанных материалов
- Представленная на конкурсе коллекция (или дроп) создана из материалов, которые легко поддаются переработке
- Представленная на конкурсе коллекция (или дроп) создана из вторично использованных материалов
- Представленная на конкурсе коллекция (или дроп) — виртуальная
- Представленная на конкурсе коллекция (или дроп) создана из органических материалов
- При создании, использовании и переработке представленной на конкурсе коллекции (или дропа) вред, нанесенный природе, был минимален
Оценивать работы участников номинации «Circular Fashion/Циклическая мода» будет специальный экспертный совет. Среди экспертов: представители дипломатического корпуса, представители Администрации Санкт-Петербурга, Лахти и Лаппеенранты, менеджмент проекта LaLaPeTe, а также эксперты ведущих университетов.
Для того, чтобы стать номинантом, необходимо зарегистрироваться здесь и загрузить фото коллекции, а также ее описание, до 28 февраля включительно. Размер одной фотографии не должен превышать 1 МБ, фотографий должно быть не меньше семи и не больше двадцати. К заявке необходимо приложить описание с названиями марки и коллекции, годом основания, мудбордом, парой слов о дизайнере и адресом электронной почты (все вместе объемом до 1000 знаков с пробелами). Подведение итогов состоится в марте, а в апреле — показ-инсталляция победителей конкурса «Новые имена в моде 2021», в том числе, и победителя в номинации «Circular Fashion/Циклическая мода».
Будущие Стеллы Маккартни, мы ждем и надеемся на вас!
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.