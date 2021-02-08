Конкурс «Новые имена в моде 2021» запускает специальную номинацию — «Circular Fashion/Циклическая мода»

Для того, чтобы стать номинантом, необходимо зарегистрироваться здесь и загрузить фото коллекции, а также ее описание, до 28 февраля включительно. Размер одной фотографии не должен превышать 1 МБ, фотографий должно быть не меньше семи и не больше двадцати. К заявке необходимо приложить описание с названиями марки и коллекции, годом основания, мудбордом, парой слов о дизайнере и адресом электронной почты (все вместе объемом до 1000 знаков с пробелами). Подведение итогов состоится в марте, а в апреле — показ-инсталляция победителей конкурса «Новые имена в моде 2021», в том числе, и победителя в номинации «Circular Fashion/Циклическая мода».

Будущие Стеллы Маккартни, мы ждем и надеемся на вас!