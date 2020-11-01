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Церемония вручения премии «Что где есть в Петербурге» 2020. Часть II

В минувший четверг "Собака.ru" провела в бальном зале «Крыша» Гранд Отеля Европа церемония своей ресторанной премии «Что где есть в Петербурге 2020», на которой главный редактор сайта Собака.ru Михаил Стацюк и телеведущий Александр Малич объявили победителей.

Открытое онлайн-голосование проходило полтора месяца и собрало 142 479 голосов, после чего фуди в закрытом формате голосовали за лучших. В этом году финалистов выбирали достойные гастроэксперты: Покрас Лампас, Мария Евневич, Ольга Слово, Аркадий Пекаревский, Дмитрий Озерков и еще двадцать пять достойных петербуржцев. 

Непростая эпидемиологическая обстановка продиктовала свои правила: для соблюдения ограничительных требований церемония была разделена на три части по номинациям премии: "Блюда", "Люди" и "Заведения", а всем гостям на входе измеряли температуру и выдавали специальные защитные экраны и санитайзеры.

Увидеть первую часть фоторепортажа, как прошло награждение победителей, можно здесь.  Редакция "Собака.ru" еще раз поздравляет всех победителей и участников премии! Мы все вместе делаем Петербург гастрономической столицей России! 

  • Юлия Ефимова, Анатолий Бежко

  • Лима Липа, Ксения Желудова, Маргарита Саратова, Жанна Галай

  • Виктория Свид

  • Анна Коварская, Марина Норкина

  • Марина Наумова

  • Александр Новиков

  • Эдуард Мурадян

  • Александр Якимов, Маргарита Муханова

  • Ирина Осаула

  • Елена Ильченко, Екатерина Васильева 

  • Дарья Смирнова, Ольга Зелинская 

  • Команда Bezhko Lighting

  • Екатерина Рубцова

  • Снежана Малейченко

  • Ирина Алексеева, Михаил Продан

«Собака.ru» благодарит за поддержку ресторанной премии «Что Где Есть 2020» — бренд Индилайт.

Фотографы: Михаил Вильчук, Елизавета Медунецкая

Сергей Колесников,
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