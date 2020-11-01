Церемония вручения премии «Что где есть в Петербурге» 2020. Часть II

В минувший четверг "Собака.ru" провела в бальном зале «Крыша» Гранд Отеля Европа церемония своей ресторанной премии «Что где есть в Петербурге 2020», на которой главный редактор сайта Собака.ru Михаил Стацюк и телеведущий Александр Малич объявили победителей.

Открытое онлайн-голосование проходило полтора месяца и собрало 142 479 голосов, после чего фуди в закрытом формате голосовали за лучших. В этом году финалистов выбирали достойные гастроэксперты: Покрас Лампас, Мария Евневич, Ольга Слово, Аркадий Пекаревский, Дмитрий Озерков и еще двадцать пять достойных петербуржцев.

Непростая эпидемиологическая обстановка продиктовала свои правила: для соблюдения ограничительных требований церемония была разделена на три части по номинациям премии: "Блюда", "Люди" и "Заведения", а всем гостям на входе измеряли температуру и выдавали специальные защитные экраны и санитайзеры.

Увидеть первую часть фоторепортажа, как прошло награждение победителей, можно здесь. Редакция "Собака.ru" еще раз поздравляет всех победителей и участников премии! Мы все вместе делаем Петербург гастрономической столицей России!