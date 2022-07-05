SIMACH едет в Петербург! Сергей Orange, Александр Паль и резиденты Low Budget Family устроят «кутеж по-симачевски» в К-30

Раз в сезон арт-команда легендарного бара Дениса Симачева в полном составе приезжает в Петербург, чтобы закатить кутеж «по-симачевски» — в К-30 событие называют «похожим на хорошую традицию». В этом году шоукейс московского места силы представят его резиденты — арт-директор Сергей Orange и первые лица внутреннего лейбла Low Budget Family Марк Щедрин, Odopt, Миша Политковский, Тимофей, Cable Toy и DJ Cat.

Специальный гость вечеринки — актер Александр Паль, который встанет за вертушки вместе с Марком Щедриным в середине ночи. Записывайте в календари: совместная вечеринка K-30 и SIMACH пройдет 9 июля, билеты можно найти по ссылке.