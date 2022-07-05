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SIMACH едет в Петербург! Сергей Orange, Александр Паль и резиденты Low Budget Family устроят «кутеж по-симачевски» в К-30

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SIMACH едет в Петербург! В К-30 пройдет вечеринка арт-команды бара Дениса Симачева — со специальным гостем (вы его знаете!) и «кутежом по-симачевски».

Изображение предоставлено «Собака.ru» командой К-30

Раз в сезон арт-команда легендарного бара Дениса Симачева в полном составе приезжает в Петербург, чтобы закатить кутеж «по-симачевски» — в К-30 событие называют «похожим на хорошую традицию». В этом году шоукейс московского места силы представят его резиденты — арт-директор Сергей Orange и первые лица внутреннего лейбла Low Budget Family Марк Щедрин, Odopt, Миша Политковский, Тимофей, Cable Toy и DJ Cat.

Специальный гость вечеринки — актер Александр Паль, который встанет за вертушки вместе с Марком Щедриным в середине ночи. Записывайте в календари: совместная вечеринка K-30 и SIMACH пройдет 9 июля, билеты можно найти по ссылке.

Изображение предоставлено «Собака.ru» командой К-30

Напомним, к своему третьему году музыкальный двор, открытый командой Roots United летом 2020-го, закрепил за собой статус важного культурного спота Петербурга. Этим летом К-30 сохранит инфраструктуру двухъярусного контейнерного двора под большой прозрачной крышей с обустроенной набережной, двумя сценами, магазином винила, бильярдной, пинг-понгом и прочими точками притяжения, но вместе с тем расширит свою функцию.

Ранее команда Roots United также объявила даты проведения и Present Perfect Festival в 2022 году. Фестиваль возвращается спустя два года ограничений по коронавирусу в формате закрывающего пространство К-30 события. Известна и концертная программа: до конца лета здесь выступят Kedr Livanskiy, АИГЕЛ и Ishome. И это только часть!

Как Present Perfect Festival стал главным флагманом культурного рейва в Петербурге

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