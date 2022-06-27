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Present Perfect Festival возвращается! Объявлены даты проведения и формат фестиваля в 2022 году

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Команда Roots United объявила даты проведения и Present Perfect Festival в 2022 году. Фестиваль возвращается спустя два года ограничений по коронавирусу в формате закрывающего пространство К-30 события.

В этом году Present Perfect Festival пройдет со 2 по 4 сентября и станет завершающим летним событием от Roots United в К-30. Фестиваль сохранит свою структуру и традиционный трехдневный формат. Вместо ранее анонсированных зарубежных артистов, которые не смогут выступить из-за нарушений в логистических цепочках, в лайн-апе появятся специальные программы и шоу от локальных хэдлайнеров.

Фестиваль пройдет на расширенной территории К-30 и также охватит пространство нового культурного кластера «Брусницын». Продажа билетов уже возобновлена — найти их можно по ссылке. «Мы не знаем, что будет завтра, поэтому прикладываем максимум усилий здесь и сейчас, чтобы сделать наш лучший фестиваль, и очень надеемся на вашу поддержку», — обещают организаторы.

Почему Present Perfect — лучший электронный фестиваль России?

Напомним, в 2020 году Present Perfect Festival был отменен из-за коронавируса. Вместо него в пространстве К-30 на Васильевском острове прошел трехдневный Present is Perfect — с выступлениями Shortparis, Nina Kraviz и Mujuice. В 2021 году Present Perfect Festival должен был пройти 23-25 июля, однако фестиваль вновь пришлось отменить из-за ограничений по коронавирусу. Приобретенные тогда билеты действительны на новые даты в 2022 году. 

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