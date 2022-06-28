Kedr Livanskiy, АИГЕЛ и Ishome: пространство К-30 анонсировало концертную программу

«Анонсируем ТОП-3 летних концертов в К-30, который круче чартов Биллборд! Kedr Livanskiy: Яна is back! Концик по мотивам последнего альбома «Liminal Soul». Первый за год в СПб. АИГЕЛ: текста Айгель Гайсиной и биты Ильи Барамии — идеальная связка — проверено. Ishome: Мире мир! Фантомная электроника из мира грез. Обожаем-с. До встречи у колонки», — поделились в Roots United.

Концерт Kedr Livanskiy пройдет 16 июля, «АИГЕЛ» — 22 июля, Ishome выступит 6 августа. Билеты уже можно найти по ссылке.

К своему третьему году музыкальный двор, открытый командой Roots United летом 2020-го, закрепил за собой статус важного культурного спота Петербурга. Этим летом К-30 сохранит инфраструктуру двухъярусного контейнерного двора под большой прозрачной крышей с обустроенной набережной, двумя сценами, магазином винила, бильярдной, пинг-понгом и прочими точками притяжения, но вместе с тем расширит свою функцию.

Ранее команда Roots United также объявила даты проведения и Present Perfect Festival в 2022 году. Фестиваль возвращается спустя два года ограничений по коронавирусу в формате закрывающего пространство К-30 события.