Стартует третий сезон пространства K-30 на Васильевском острове. В этом году — с акцентом на благотворительность

К своему третьему году музыкальный двор, открытый командой Roots United летом 2020-го, закрепил за собой статус важного культурного спота Петербурга. Этим летом К-30 инфраструктуру двухъярусного контейнерного двора под большой прозрачной крышей с обустроенной набережной, двумя сценами, магазином винила, бильярдной, пинг-понгом и прочими точками притяжения, но вместе с тем расширит свою функцию.

Как рассказали «Собака.ru» участники Roots United, осознавая потребность перемен, в этом году было решено развить социальную ответственность пространства. На площадке это будет выражено в нескольких направлениях: благотворительных событиях, совместном использовании K-30, специальном мерче и входных донатах в пользу нуждающихся.

Помимо социальнозначимых инициатив новую жизнь K-30 вдохнут коллаборации с городскими гастрономическими проектами. El Copitas, единственный российский бар из списка «The World's 50 Best Bars»-2021, разработает коктейльную карту, а Subzero проект «Ленторг» — совместное меню уличного кафе.

Старт третьего сезона пространства К-30 в гавани Васильевского острова назначен на 4 июня. 11 июня здесь пройдет нашумевшая вечеринка «Loud Boyz» с лайвами от Thomas Mraz, «Лауд», Lovanda и других, а 18 июня — коллаборационная ночь от Roots United и столичной промо группы System 108. За всеми событиями К-30 можно следить здесь и здесь.