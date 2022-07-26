На Кубе стали принимать карты «Мир»

«Россияне теперь могут пользоваться российской банковской картой "Мир" на Кубе. Правда, пока только ее принимают банкоматы. Сейчас решаются технические вопросы, и к концу года ею можно будет расплатиться во всех точках продажи», — рассказал Хуан Карлос Эскалон.

Советник посольства добавил, мера направлена на то, чтобы помочь восстановить российский туризм на Кубу. Он также отметил, что банкоматы расположены и в Гаване, и на курортах страны. Сейчас туристы могут снимать наличные песо с карт «Мир», чтобы оплатить ими свои покупки на территории Кубы.

Также карты «Мир» принимаются во Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Возможность приема карт «Мир» прорабатывается с Венесуэлой.

Напомним, карты платежной системы «Мир» теперь стали принимать в Южной Корее. Уточняется, что картой отечественной системы можно только расплатиться за товары или услуги, а вот снять наличные в Южной Корее с карты «Мир» пока не получится.

Ранее стало известно, что в Таиланде хотят запустить пилотный проект по внедрению платежной системы «Мир». Его планируют внедрить в популярных у туристов местах Таиланда — на Пхукете и в Бангкоке.

А еще отечественная система «Мир» получит большее распространение в Турции. Для этого в турецких отелях разместят терминалы, принимающие карты российской платежной системы. Об этом власти республики договорились с Россией, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. До конца 2022 года представители иностранного турбизнеса на основных турецких направлениях начнут принимать у россиян оплату картой с системой «Мир».