На Кубе стали принимать карты «Мир»

В банкоматах Кубы стали принимать карты российской платежной системы «Мир». Об этом пишет «Интерфакс» со слов советника посольства Кубы по вопросам туризма Хуана Карлоса Эскалона.
«Россияне теперь могут пользоваться российской банковской картой "Мир" на Кубе. Правда, пока только ее принимают банкоматы. Сейчас решаются технические вопросы, и к концу года ею можно будет расплатиться во всех точках продажи», — рассказал Хуан Карлос Эскалон.
Советник посольства добавил, мера направлена на то, чтобы помочь восстановить российский туризм на Кубу. Он также отметил, что банкоматы расположены и в Гаване, и на курортах страны. Сейчас туристы могут снимать наличные песо с карт «Мир», чтобы оплатить ими свои покупки на территории Кубы.
Также карты «Мир» принимаются во Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Возможность приема карт «Мир» прорабатывается с Венесуэлой.
Напомним, карты платежной системы «Мир» теперь стали принимать в Южной Корее. Уточняется, что картой отечественной системы можно только расплатиться за товары или услуги, а вот снять наличные в Южной Корее с карты «Мир» пока не получится.
Ранее стало известно, что в Таиланде хотят запустить пилотный проект по внедрению платежной системы «Мир». Его планируют внедрить в популярных у туристов местах Таиланда — на Пхукете и в Бангкоке.
А еще отечественная система «Мир» получит большее распространение в Турции. Для этого в турецких отелях разместят терминалы, принимающие карты российской платежной системы. Об этом власти республики договорились с Россией, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. До конца 2022 года представители иностранного турбизнеса на основных турецких направлениях начнут принимать у россиян оплату картой с системой «Мир».
Комментарии (0)