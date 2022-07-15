В Южной Корее стали принимать карты «Мир»

«В настоящее время на территории Южной Кореи можно оплачивать покупки в некоторых устройствах платежной системы BC Card», — сообщили в техподдержке.

Там уточнили, что картой отечественной системы можно только расплатиться за покупки, а вот снять наличные в Южной Корее с карты «Мир» пока не получится.

Ранее стало известно, что в Таиланде хотят запустить пилотный проект по внедрению платежной системы «Мир». Его планируют внедрить в популярных у туристов местах Таиланда — на Пхукете и в Бангкоке.

Напомним, отечественная система «Мир» получит большее распространение в Турции. Для этого в турецких отелях разместят терминалы, принимающие карты российской платежной системы. Об этом власти республики договорились с Россией, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. До конца 2022 года представители иностранного турбизнеса на основных турецких направлениях начнут принимать у россиян оплату картой с системой «Мир».

Также власти Египта совместно с банками прорабатывают возможность использования в стране карт российской платежной системы «Мир». Предполагается, это произойдет уже к сентябрю.

Также карты «Мир» принимаются во Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Возможность приема карт «Мир» прорабатывается с Кубой и Венесуэлой.