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Россия договорилась о приеме карт «Мир» в турецких отелях

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Отечественная система «Мир» получит большее распространение в Турции. Для этого в турецких отелях разместят терминалы, принимающие карты российской платежной системы. Об этом власти республики договорились с Россией, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, пишет ТАСС.

Melena-Nsk / Shutterstock.com

«Мы обсуждали также возможность проведения платежей в российских рублях либо турецких лирах, работу карты «Мир» в отелях Турецкой Республики. Договорились о том, что банки будут принимать карты, договорились о том, что будут созданы условия для наличия необходимых терминалов в отелях, гостиницах», — заявил Новак.

По его словам, также обсуждалась «возможность проведения платежей в российских рублях либо турецких лирах».

«Речь идет не о количестве банков, а о наличии инфраструктуры, чтобы человек мог подойти и стоял банкомат, который принимает карту "Мир", а какой это банк, уже без разницы. Поэтому мы говорили о том, что инфраструктура соответствующих банков должна быть расширена: это банкоматы, терминалы и так далее», — сказал вице-премьер.

Напомним, авиакомпания «Аэрофлот» увеличит количество рейсов в турецкие Анталью и Стамбул с 27 мая. Теперь полеты будут проходить три раза в день, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

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