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Путешествия

Российские туристы уже могут расплачиваться картой «Мир» в отелях Турции. Такие данные приводит глава Ростуризма

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До конца 2022 года представители иностранного турбизнеса на основных направлениях начнут принимать у россиян оплату картой с системой «Мир». Об этом сообщает глава Ростуризма Зарина Догузова.

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«На днях общалась с министром культуры и туризма Турции господином Эрсоем, который подтвердил, что российские туристы могут беспрепятственно оплачивать услуги картой «МИР» почти во всех отелях Турции», — сообщила Догузова.

Она также добавила, что большая часть инфраструктуры турецкого туризма уже принимает карту «Мир». Однако туристам все-равно рекомендуют «на случай необходимости» иметь при себе и наличные деньги.

Напомним, отечественная система «Мир» получит большее распространение в Турции. Для этого в турецких отелях разместят терминалы, принимающие карты российской платежной системы. Об этом власти республики договорились с Россией, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Также власти Египта совместно с банками прорабатывают возможность использования в стране карт российской платежной системы «Мир». Предполагается, это произойдет уже к сентябрю.

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