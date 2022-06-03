Российские туристы уже могут расплачиваться картой «Мир» в отелях Турции. Такие данные приводит глава Ростуризма

«На днях общалась с министром культуры и туризма Турции господином Эрсоем, который подтвердил, что российские туристы могут беспрепятственно оплачивать услуги картой «МИР» почти во всех отелях Турции», — сообщила Догузова.

Она также добавила, что большая часть инфраструктуры турецкого туризма уже принимает карту «Мир». Однако туристам все-равно рекомендуют «на случай необходимости» иметь при себе и наличные деньги.

Напомним, отечественная система «Мир» получит большее распространение в Турции. Для этого в турецких отелях разместят терминалы, принимающие карты российской платежной системы. Об этом власти республики договорились с Россией, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Также власти Египта совместно с банками прорабатывают возможность использования в стране карт российской платежной системы «Мир». Предполагается, это произойдет уже к сентябрю.