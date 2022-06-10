В Таиланде планируют внедрять платежную систему «Мир»

«Сейчас идут переговоры между одним из коммерческих банков Таиланда и российской стороной по этому вопросу. Насколько мне известно, возможно это начнется с внедрения пилотного проекта в некоторых особо популярных местах у туристов в Таиланде, например, на Пхукете, в Бангкоке, может быть, еще в других городах», — сказал он.

Ранее сообщаюсь, что Министерство экономического развития РФ занималось проработкой использования платежных карт «Мир» на территории Таиланда. Еще в 2019 году АО «Национальная система платежных карт» (НСПК) вела переговоры с крупнейшими банками Таиланда о приеме карт «Мир» в стране.

Напомним, отечественная система «Мир» получит большее распространение в Турции. Для этого в турецких отелях разместят терминалы, принимающие карты российской платежной системы. Об этом власти республики договорились с Россией, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. До конца 2022 года представители иностранного турбизнеса на основных турецких направлениях начнут принимать у россиян оплату картой с системой «Мир».

Также власти Египта совместно с банками прорабатывают возможность использования в стране карт российской платежной системы «Мир». Предполагается, это произойдет уже к сентябрю.