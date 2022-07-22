Петербуржцы начали продавать места в очередь на финскую визу

На Авито появились объявления, в которых клиентам предлагают помочь с записью в визовый центр. Такая услуга оценивается в 20 тысяч рублей, при этом торговаться нет смысла. За эту сумму автор предложения поможет с оформлением документов.

В другом объявлении сказано: «Срочно запишу вас в визовый центр СПб на подачу документов для получения финской визы. Анкеты не оформляю, произвожу запись на ближайшие свободные даты. Есть возможность записаться на июль».

В стоимость также входят визовые сборы. За ту же услугу, но уже на осень, просят в десять раз меньше — от 500 до 2 тысяч рублей.

Напомним, в визовом центре Финляндии в Петербурге закончились все свободные слоты для получения шенгенской визы. Записаться не получиться ни на июль, ни на август, сообщили в консульстве.

По данным Lux Express, продажи билетов на автобусы из Петербурга в Таллин и Хельсинки в июле выросли почти на 40% в сравнении с показателями второй половины июня. Билеты на рейсы уже закончились — ближайшая доступная дата на поездки есть только на 10 августа у перевозчика «Эколайнс». Позже компания Lux Express сообщила, что планирует из Петербурга в Ригу и Хельсинки запустить дополнительные автобусы.