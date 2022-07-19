Петербуржцы раскупили все билеты на автобусы в Финляндию и Эстонию до середины августа

Перевозчики подтвердили отсутствие билетов на ближайшие даты и объяснили, что повышенный спрос на поездки в Финляндию и Эстонию начался еще в начале июля после того, как объявили о снятии коронавирусных ограничений на границах со странами ЕС.

А с 15 июля, когда сняли все запреты, спрос вырос еще больше. «Например, за период с 4 по 18 июля на линиях из Петербурга рост продаж к предыдущим двум неделям составил 37%», — рассказали компании «Фонтанке».

В Lux Express пояснили, что в компании нет практики придерживать билеты. Однако перевозчик пообещал добавить в расписание дополнительные автобусы. «На данный момент мы готовы добавить еще один ежедневный рейс в Хельсинки — надеемся, что получится это сделать уже с начала августа», — сообщили в компании. Таким образом, количество отправлений сравняется по количеству с допандемийным периодом.

В «Эколайнс» отметили, что повышенный спрос был и до снятия коронавирусных ограничений. Многие люди и так имели основания для поездок, сказалось и сезонное увеличение продаж, сообщил директор компании Андрей Волков. По состоянию на 15 июля билеты были выкуплены на 10 дней вперед. При этом большинство туристов выжидали и стали покупать билеты, когда поездки «без оснований» стали реально возможны.