В консульстве Финляндии озвучили даты, когда снова появятся места на подачу документов на шенгенскую визу

В диппредставительстве Финляндии сообщили, что после снятия коронавирусных ограничений на пересечение границы количество дат для подачи заявлений быстро закончилось. Свободных мест на август больше не будет. Однако в консульстве посоветовали иногда заходить на страницу для записи: «Отдельные слоты в связи с отменой или переносом даты добавляются на сайте, и освободившиеся места становятся доступными».

Там также добавили, что запись на сентябрь откроется только в августе. Помимо этого, в генконсульстве отметили, что пока планов на увеличение пропускной способности визового центра нет, хотя такая возможность полностью не исключена.

«На данный момент Визовый центр Финляндии работает, как и прежде. О возможных изменениях касательно выдачи виз в целом будет размещена информация в наших каналах коммуникации», — прокомментировали в ведомстве.

В консульстве напомнили, что в силу вступили нововведения, связанные с антироссийскими санкциями. Из Финляндии в Россию запрещено вывозить предметы роскоши стоимостью более 300 евро. А из России ограничен ввоз топлива и алкоголя.

В чатах и telegram-каналах, в которых обсуждают выезды в Финляндию, поделились, что записаться на получение визы можно в других регионах, например в Мурманской или Архангельской областях. Однако петербуржцы предупреждают, что в этом случае получение документов обойдется дороже из-за расходов на дорогу.

Напомним, у автобусных операторов Lux Express и «Эколайнс» закончились билеты в Таллин и Хельсинки из Петербурга. Ближайшая доступная дата на поездки есть только на 10 августа у «Эколайнс».