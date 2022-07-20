«С 21 июля будет еще один рейс на Ригу, их станет пять в неделю. И есть планы в августе добавить рейс в Хельсинки, их станет пять в день», — приводит «Деловой Петербург» слова представителей перевозчика.

По данным Lux Express, продажи билетов на автобусы из Петербурга в Таллин и Хельсинки в июле выросли почти на 40% в сравнении с показателями второй половины июня. Билеты на рейсы уже закончились — ближайшая доступная дата на поездки есть только на 10 августа у перевозчика «Эколайнс».

Кроме того, в визовом центре Финляндии в Петербурге закончились все свободные слоты для получения шенгенской визы. Записаться не получиться ни на июль, ни на август. Запись на осень откроется только в августе.