18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Lux Express запустит дополнительные автобусы из Петербурга в Ригу и Хельсинки

Поделиться:

Из Петербурга в Ригу и Хельсинки запустят дополнительные автобусы. Увеличить число рейсов планирует компания Lux Express.

Shutterstock.com

«С 21 июля будет еще один рейс на Ригу, их станет пять в неделю. И есть планы в августе добавить рейс в Хельсинки, их станет пять в день», — приводит «Деловой Петербург» слова представителей перевозчика.

По данным Lux Express, продажи билетов на автобусы из Петербурга в Таллин и Хельсинки в июле выросли почти на 40% в сравнении с показателями второй половины июня. Билеты на рейсы уже закончились — ближайшая доступная дата на поездки есть только на 10 августа у перевозчика «Эколайнс».

Кроме того, в визовом центре Финляндии в Петербурге закончились все свободные слоты для получения шенгенской визы. Записаться не получиться ни на июль, ни на август. Запись на осень откроется только в августе.

РФ отменяет ограничения на пересечение границ. Что это значит? Когда снова можно ехать в Финляндию и Эстонию? На чем?

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: