СМИ: в финских обменниках не принимают российские деньги. А евро можно купить «из-под полы» за 120 рублей

Как сообщили собеседники «Московского комсомольца», после открытия границы вернулись и все процедуры. Пограничники задавали привычные вопросы: на сколько едете, где будете ночевать, если будете. Однако было и несколько нововведений: путешественники также рассказали, что у них спрашивали и про количество ввозимой валюты, а у других просили предъявить свидетельства о рождении детей.

В магазинах приграничных финских городах возвращению россиян были рады, только теперь расплатиться в супермаркетах можно лишь наличными, потому что банковские карты за пределами России не действуют.

«Только теперь на кассу самообслуживания нам дороги нет, там же только картами. Так что — в очередь из земляков. Рубли обменники пока официально не принимают, хотя вроде планируют. У нас приняли из-под полы, но курс грабительский — по 120 рублей за евро», — рассказали россияне.

По данным Lux Express, продажи билетов на автобусы из Петербурга в Таллин и Хельсинки в июле выросли почти на 40% в сравнении с показателями второй половины июня. Билеты на рейсы уже закончились — ближайшая доступная дата на поездки есть только на 10 августа у перевозчика «Эколайнс». Позже компания Lux Express сообщила, что планирует из Петербурга в Ригу и Хельсинки запустить дополнительные автобусы.

Кроме того, в визовом центре Финляндии в Петербурге закончились все свободные слоты для получения шенгенской визы. Записаться не получиться ни на июль, ни на август. Запись на осень откроется только в августе.