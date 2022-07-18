По всей России фиксируются очереди на получение шенгенских виз. Ждать приходится до полутора месяцев

Визовый центр Испании предлагает около 500-600 мест на запись в день, из которых около 300 проходится только на Москву. Чтобы получить визу Франции, придется подождать месяц-полтора — ближайшие свободные окна для записи есть только на август. Консульство Греции в России принимает только 150 человек в день по всей России. «Квота на июль уже закрыта, записаться уже невозможно. Квоту на август, по имеющей информации, скоро должны открыть, но думаю, что она тоже скоро быстро разойдется», — приводит РБК слова директора туроператора «Пантеон» Анатолия Гаркушина.

Ажиотажный спрос на шенгенские визы вызван отменой ограничений по коронавирусу — как на въезд в страны Евросоюза для россиян, так и выезд из России. Также на ситуацию повлияло намерение граждан страны продлить истекшие визы — по данным председателя совета директоров туристической компании «Вип Сервис» Дмитрия Горина, большой объем пятилетних шенгенских виз был выдан россиянам в 2016-2017-х годах, поэтому сейчас потенциальным туристам необходимо обновить биометрические данные, которые действительны в течение пяти лет.

Как считает генеральный директор турфирмы «Да Турс» Лилия Феоктистова, все визовые центры европейских стран в России сейчас сталкиваются с единственной проблемой — нехваткой сотрудников для оформления документов. По ее словам, если раньше они набирали дополнительных сотрудников на летний период, то «сейчас их не берут, и рук не хватает». Тем не менее, по данным эксперта, еще остались визовые центры, где еще нет очередей — например, визовый центр Швеции, который принимает документы без предварительной записи.