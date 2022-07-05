В Петербурге закончились все записи на оформление визы в Финляндию. Сотрудники визового центра надеются, что в условиях ажиотажного спроса руководство добавит дополнительные записи.
«Как только сказали, что с 1 июля можно въезжать без ПЦР-тестов и прочих условностей, то сразу до 29 июля записи разобрали моментально», — приводит «Патрульный Петербург» слова одного из сотрудников визового центра. «Мы считаем, что они специально забили весь июль, чтобы потом сказать консульству — «вот, сморите, сколько желающих и сколько денег вы теряете». Потому что обычно открывали запись на неделю вперед, а тут на прошлой неделе открыли запись на весь июль», — отметил другой.
Сейчас многие сотрудники визового центра Финляндии в Петербурге надеются, что в условиях ажиотажного спроса руководство добавит дополнительные записи.
Вице-президент Альянса туристических агентств — об открытии границ, цитата по «Интерфакс.Туризм»:
Финляндия сейчас выдает крайне мало виз по причине нехватки персонала из-за высылки дипломатов. В ближайшее время получить финскую визу практически невозможно, там запись чуть ли не на конец августа. Само открытие сухопутной границы, это, безусловно, хорошо. В первую очередь, в выигрыше сама Финляндия, а также жители Петербурга и Ленинградской области.
Как считает генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян, пока что однозначно оценить ситуацию по туризму в Финляндию невозможно — для начала необходимо понять отношение к россиянам и то, насколько комфортен отдых в стране в сложившихся условиях.
Генеральный директор туроператора Space Travel, цитата по «Интерфакс.Туризм»:
Есть моменты, которые вызывают опасения. Например, сейчас мы не сможем платить там нашими банковскими картами. Напомню, что наличные в этой стране не особо приветствуются: в Финляндии все в основном платят картами. Поэтому многие туристы могут столкнуться с проблемой сдачи, особенно в маленьких магазинах и ресторанах. С покупкой валюты у нас тоже есть сложности. […] В будущем мы планируем сформировать туры в Финляндию, но только когда будем четко понимать обстановку с отношением к россиянам по приезду туда.
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