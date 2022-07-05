В Петербурге закончились все записи на оформление визы в Финляндию

«Как только сказали, что с 1 июля можно въезжать без ПЦР-тестов и прочих условностей, то сразу до 29 июля записи разобрали моментально», — приводит «Патрульный Петербург» слова одного из сотрудников визового центра. «Мы считаем, что они специально забили весь июль, чтобы потом сказать консульству — «вот, сморите, сколько желающих и сколько денег вы теряете». Потому что обычно открывали запись на неделю вперед, а тут на прошлой неделе открыли запись на весь июль», — отметил другой.

Сейчас многие сотрудники визового центра Финляндии в Петербурге надеются, что в условиях ажиотажного спроса руководство добавит дополнительные записи.