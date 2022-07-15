Теперь официально: в России сняты все ограничения по COVID-19 — в том числе на пересечение границы

Постановление отменяет положения распоряжений правительства России, принятых в марте 2020 года в целях предотвращения распространения коронавируса — в частности, введенный запрет на въезд и выезд из страны. С сегодняшнего дня, 15 июля, вновь разрешен выезд через сухопутные пункты пропуска в другие страны с туристическими целями, тогда как ранее из страны выпускали только с особыми основаниями. Кроме того, отменяются ограничения на въезд для иностранных граждан, включая граждан Беларуси.