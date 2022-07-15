Петербуржцев начали пропускать в Финляндию после почти 12 часов ожидания на границе

«Были на границе в Брусничном [один из трех многосторонних автомобильных пунктов пропуска через российско-финляндскую границу на территории Выборгского района] буквально только что. Прямо на втором шлагбауме спросили, пересекаем ли мы просто по визе или с основанием. Мы сказали, что просто по визе. Нам ответили, что без основания не выпускают и что до завтрашнего дня точно не будет постановления», — сообщила петербурженка около 8 утра 15 июля.

Источник «Собака.ru» называл ситуацию в Торфяновке на границе с Финляндией «адом»: россиян разворачивают без оснований. «Слезы, у людей срываются планы, стыковки. Пограничники действительно ссылаются на то, что нет опубликованного постановления. Кто-то разворачивается и уезжает, другие отъезжают на стоянку, ждут. Пограничники говорят: как только опубликуют постановление — сможем пропустить», — поделился он. При этом желающих попасть в Финляндию не так много.

Как писала «Фонтанка» по ссылкой на работников пограничных служб, границу не открывали ввиду отсутствия соответствующего постановления правительства. «Как только опубликуют, сразу будем руководствоваться новым распоряжением», — говорят пограничники. В пресс-службе переводчика Lux Express подтвердили, что петербуржцев, желающий попасть в Финляндию с туристическими целями, не пропускают. Остальные уже начали проходить пограничный контроль, на котором проверяют документы, подтверждающие наличие оснований.

Постановление правительства об отмене ограничений на пересечение границ было опубликовано около 11:00. Спустя полчаса туристов начали выпускать из России.