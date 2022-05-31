18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

В Египте работают над возможностью внедрения карты «Мир»

Поделиться:

Власти Египта совместно с банками прорабатывают возможность использования в стране карт российской платежной системы «Мир». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заместителя гендиректора Tez Tour Египет Тамера Саида.

Shutterstock.com

«Мы понимаем, как важно для россиян иметь возможность, находясь на отдыхе в Египте, совершать покупки в магазинах, приобретать экскурсии, оплачивать дополнительные услуги в отелях. Более того, мы как никто заинтересованы в этом. Поэтому мы надеемся, что к сентябрю, когда в Египте начинается высокий зимний сезон, эта проблема будет решена», — сказал Саид.

Он также отметил, что сейчас россияне могут расплачиваться картами Union Pay во всех платежных терминалах в Египте.

Напомним, отечественная система «Мир» получит большее распространение в Турции. Для этого в турецких отелях разместят терминалы, принимающие карты российской платежной системы. Об этом власти республики договорились с Россией, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: