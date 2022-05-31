В Египте работают над возможностью внедрения карты «Мир»

«Мы понимаем, как важно для россиян иметь возможность, находясь на отдыхе в Египте, совершать покупки в магазинах, приобретать экскурсии, оплачивать дополнительные услуги в отелях. Более того, мы как никто заинтересованы в этом. Поэтому мы надеемся, что к сентябрю, когда в Египте начинается высокий зимний сезон, эта проблема будет решена», — сказал Саид.

Он также отметил, что сейчас россияне могут расплачиваться картами Union Pay во всех платежных терминалах в Египте.

Напомним, отечественная система «Мир» получит большее распространение в Турции. Для этого в турецких отелях разместят терминалы, принимающие карты российской платежной системы. Об этом власти республики договорились с Россией, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.