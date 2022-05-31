В Египте работают над возможностью внедрения карты «Мир»

Власти Египта совместно с банками прорабатывают возможность использования в стране карт российской платежной системы «Мир». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заместителя гендиректора Tez Tour Египет Тамера Саида.
«Мы понимаем, как важно для россиян иметь возможность, находясь на отдыхе в Египте, совершать покупки в магазинах, приобретать экскурсии, оплачивать дополнительные услуги в отелях. Более того, мы как никто заинтересованы в этом. Поэтому мы надеемся, что к сентябрю, когда в Египте начинается высокий зимний сезон, эта проблема будет решена», — сказал Саид.
Он также отметил, что сейчас россияне могут расплачиваться картами Union Pay во всех платежных терминалах в Египте.
Напомним, отечественная система «Мир» получит большее распространение в Турции. Для этого в турецких отелях разместят терминалы, принимающие карты российской платежной системы. Об этом власти республики договорились с Россией, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
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