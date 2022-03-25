18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

СМИ: поезда Allegro перестанут курсировать из Петербурга в Хельсинки

Поделиться:

Поезда Allegro перестанут курсировать из Петербурга в Хельсинки уже в эту субботу, 26 марта. В условиях введенных против России и РЖД санкций это больше не целесообразно.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

Поезда Allegro принадлежат компании «Карельские поезда», совместному предприятию государственной железнодорожной компании Финляндии VR Group и «Российским железным дорогам». Движение поездов осуществлялось по просьбе руководства государства — чтобы проживающие в России финны смогли вернуться в Финляндию.

Однако, как пишет финское издание Helsingin Sanomat, министр корпоративного управления страны Титти Туппурайнен направила письмо в VR Group, в котором сообщила, что эксплуатация поезда более нецелесообразна, так как РЖД находится в санкционном списке США против России.

«Теперь мы понимаем, что ситуация с Allegro изменилась, и продолжение движения поездов больше нецелесообразно с точки зрения государственного собственника», — заявила Туппурайнен. Издание отмечает, что «финнов в России осталось очень мало».

Напомним, в минувший четверг, 24 марта, Великобритания приняла новый пакет санкций против России. В него попали четыре банка, компании РЖД, «Совкомфлот» и «Русгидро». , а также 59 физических лиц — в том числе глава Сбербанка Герман Греф и основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков. В этот же день санкции против России ввели США. Банки уже прокомментировали вопрос о том, повлияют ли ограничения на их работу и непосредственно клиентов

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: