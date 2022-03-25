Поезда Allegro принадлежат компании «Карельские поезда», совместному предприятию государственной железнодорожной компании Финляндии VR Group и «Российским железным дорогам». Движение поездов осуществлялось по просьбе руководства государства — чтобы проживающие в России финны смогли вернуться в Финляндию.

Однако, как пишет финское издание Helsingin Sanomat, министр корпоративного управления страны Титти Туппурайнен направила письмо в VR Group, в котором сообщила, что эксплуатация поезда более нецелесообразна, так как РЖД находится в санкционном списке США против России.

«Теперь мы понимаем, что ситуация с Allegro изменилась, и продолжение движения поездов больше нецелесообразно с точки зрения государственного собственника», — заявила Туппурайнен. Издание отмечает, что «финнов в России осталось очень мало».

Напомним, в минувший четверг, 24 марта, Великобритания приняла новый пакет санкций против России. В него попали четыре банка, компании РЖД, «Совкомфлот» и «Русгидро». , а также 59 физических лиц — в том числе глава Сбербанка Герман Греф и основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков. В этот же день санкции против России ввели США. Банки уже прокомментировали вопрос о том, повлияют ли ограничения на их работу и непосредственно клиентов.