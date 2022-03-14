Россия возобновила авиасообщение с Индонезией и Китаем

Как пишет ТАСС, с сегодняшнего дня все авиакомпании России, Китая и Индонезии смогут совершать по три полета между странами. Открыты для авиакомпаний воздушные линии Москва—Денпасар с частотой три рейса в неделю (всего шесть рейсов: три для российской авиакомпании и три для зарубежной); Москва—Пекин, Москва—Гуанчжоу и Москва—Шанхай с частотой один рейс (по два рейса в неделю на пару городов).

Россияне, прибывающие в Китай, могут завершить прохождение карантина, если два ПЦР-теста покажут отрицательный результат. После выхода из изоляции пассажиры должны еще дважды сдать тест на коронавирус. С 4 февраля для туристов, в том числе из России, курортный остров Бали. Власти Индонезии также приняли решение сократить срок пребывания на карантине для полностью привитых туристов с 7 до 5 дней.