Россия возобновила авиасообщение с Индонезией и Китаем

С сегодняшнего дня, 14 марта, Россия возобновила авиасообщение с Китаем и Индонезией. При этом данное решение пока носит технический характер — ни одна авиакомпания не сообщала о планах по открытию рейсов между странами.
Как пишет ТАСС, с сегодняшнего дня все авиакомпании России, Китая и Индонезии смогут совершать по три полета между странами. Открыты для авиакомпаний воздушные линии Москва—Денпасар с частотой три рейса в неделю (всего шесть рейсов: три для российской авиакомпании и три для зарубежной); Москва—Пекин, Москва—Гуанчжоу и Москва—Шанхай с частотой один рейс (по два рейса в неделю на пару городов).
Россияне, прибывающие в Китай, могут завершить прохождение карантина, если два ПЦР-теста покажут отрицательный результат. После выхода из изоляции пассажиры должны еще дважды сдать тест на коронавирус. С 4 февраля для туристов, в том числе из России, курортный остров Бали. Власти Индонезии также приняли решение сократить срок пребывания на карантине для полностью привитых туристов с 7 до 5 дней.
Напомним, 28 февраля Росавиация сообщила о закрытии воздушного пространства для воздушных судов 36 государств. Организация вывозных рейсов для россиян может занять «длительное время» из-за закрытого воздушного пространства и других введенных ограничений. Ростуризм и Росавиация, которые занимаются их подготовкой, просят граждан «рассмотреть существующие варианты возврата в Россию через третьи страны».
Росавиация также рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах остановить все международные рейсы. Полеты по России отечественных авиакомпаний продолжаются без ограничений — кроме временного запрета полетов на юг страны. Рассказываем, как в новых реалиях россияне могут вернуться в страну.
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