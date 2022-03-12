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Компания Qazaq Air приостановила рейсы в Россию из-за отсутствия страховки

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Еще одна казахстанская компания Qazaq Air объявила об отмене рейсов в Россию с 12 марта. Решение было принято в связи с отсутствием страхового покрытия полетов над территорией страны. Об этом говорится в сообщении компании.

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«Авиакомпания Qazaq Air получила уведомление от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве», — следует из сообщения перевозчика. До решения вопроса о страховом покрытии авиакомпания не сможет выполнять рейсы в Россию. 

По этой же причине сегодняшний рейс в Новосибирск был отменен. При этом пассажирам предлагают вернуть полную стоимость билетов. 

Напомним, ранее турецкая авиакомпания Pegasus Airlines и казахстанская Air Astana временно приостановили полеты в Россию и обратно. Решения приняты перевозчиками в связи с операционными рисками.

Напомним, 28 февраля Росавиация сообщила о закрытии воздушного пространства для воздушных судов 36 государств. Организация вывозных рейсов для россиян может занять «длительное время» из-за закрытого воздушного пространства и других введенных ограничений. Ростуризм и Росавиация, которые занимаются их подготовкой, просят граждан «рассмотреть существующие варианты возврата в Россию через третьи страны».

Росавиация также рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах остановить все международные рейсы. Полеты по России отечественных авиакомпаний продолжаются без ограничений — кроме временного запрета полетов на юг страны. Рассказываем, как в новых реалиях россияне могут вернуться в страну.

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