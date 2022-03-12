Компания Qazaq Air приостановила рейсы в Россию из-за отсутствия страховки

«Авиакомпания Qazaq Air получила уведомление от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве», — следует из сообщения перевозчика. До решения вопроса о страховом покрытии авиакомпания не сможет выполнять рейсы в Россию.

По этой же причине сегодняшний рейс в Новосибирск был отменен. При этом пассажирам предлагают вернуть полную стоимость билетов.