Турецкая авиакомпания Pegasus и казахстанская Air Astana временно приостановили полеты в Россию

«Air Astana с сожалением сообщает, что по причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из и в Российскую Федерацию и над ее территорией все полеты по данному направлению будут приостановлены», — говорится в сообщении казахстанского перевозчика. В авиакомпании просят пассажиров отмененных рейсов обращаться по месту приобретения билетов для возврата средств. Возврат будет осуществлен в полном размере.

«В соответствии с Регламентом Европейского Союза вводятся санкции и ограничения в отношении страхования и перестрахования, лизинга, эксплуатации и технического обслуживания на рейсах в/из Российской Федерации. В связи с операционными рисками в этих условиях все наши рейсы в/из Российской Федерации временно приостановлены с 13 марта (включительно) до 27 марта 2022 года», — сообщили в Pegasus Airlines.

Пассажиры турецкой авиакомпании, совершающие рейсы в Москву, Петербург, Минеральные Воды, Грозный, Махачкалу и Краснодар в период между этими датами, имеют право на бесплатную замену билетов и полный возврат средств. Внести изменение в бронирование или оформить возврат денег за авиабилеты можно на веб-сайте Pegasus Airlines или в мобильном приложении авиалиний.