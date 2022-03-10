Российские авиакомпании намерены вернуть часть самолетов лизингодателям

«Часть флота будет возвращена», — приводит ТАСС заявление начальника управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерия Кудинова, сделанное им в кулуарах конференции по техобслуживанию самолетов MRO Russia&CIS. При этом Кудинов отметил, что авиакомпании сами решат, какие именно самолеты вернуть.

Напомним, 28 февраля Росавиация сообщила о закрытии воздушного пространства для воздушных судов 36 государств. Организация вывозных рейсов для россиян может занять «длительное время» из-за закрытого воздушного пространства и других введенных ограничений. Ростуризм и Росавиация, которые занимаются их подготовкой, просят граждан «рассмотреть существующие варианты возврата в Россию через третьи страны».

Росавиация также рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах остановить все международные рейсы. Полеты по России отечественных авиакомпаний продолжаются без ограничений — кроме временного запрета полетов на юг страны. Рассказываем, как в новых реалиях россияне могут вернуться в страну.