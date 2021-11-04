Власти Финляндии продлили ограничения на границе с Россией до 28 ноября

Власти Финляндии приняло решили продлить введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на границах для России и других стран. Они будут действовать до 28 ноября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.
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«Пандемия все еще продолжается. Достигнутые показатели по вакцинации пока еще не считаются достаточными, и опасность перегрузки системы здравоохранения все еще существует. В связи с этим необходимо продлить действующее решение об ограничениях до 28 ноября (ранее оно действовало до 7 ноября)», — уточняется в сообщении.
Ограничения касаются прежде всего людей из третьих стран, которые хотят посетить Финляндию в туристических целях.
Напомним, ранее Путин назвал вероятную дату возобновления туристических поездок на поезде в Финляндию. По его словам, уже к концу этого года может возобновиться железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией для туристов.
С 18 октября Финляндия открыла для пассажирского железнодорожного сообщения с Россией погранпункт «Вайниккала». Такое решение приняло правительство Финляндии. Через эту станцию проходит маршрут поезда «Аллегро». Закрытый КПП препятствовал возобновлению пассажирских перевозок по железной дороге.
Также рейсы скоростных поездов «Аллегро» между Петербургом и Хельсинки планируют восстановить с 12 декабря. РЖД и финская железнодорожная компания VR Group Ltd уже заключили предварительную договоренность на эту дату.
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