Власти Финляндии продлили ограничения на границе с Россией до 28 ноября

«Пандемия все еще продолжается. Достигнутые показатели по вакцинации пока еще не считаются достаточными, и опасность перегрузки системы здравоохранения все еще существует. В связи с этим необходимо продлить действующее решение об ограничениях до 28 ноября (ранее оно действовало до 7 ноября)», — уточняется в сообщении.

Ограничения касаются прежде всего людей из третьих стран, которые хотят посетить Финляндию в туристических целях.