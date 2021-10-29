Путин назвал вероятную дату возобновления туристических поездок на поезде в Финляндию

«К сожалению, большой урон был нанесен туристической отрасли. Но тем не менее возобновлено авиационное сообщение между Россией и Финляндией. Надеюсь, что к концу года можно будет возобновить известный туристический поток и по железной дороге», — подчеркнул Путин.

Президент Финляндии Саули Ниинисте согласился с российским коллегой и посетовал, что стало меньше передвижений граждан через границу с Россией.

Напомним, с 18 октября Финляндия открыла для пассажирского железнодорожного сообщения с Россией погранпункт «Вайниккала». Такое решение приняло правительство Финляндии. Через эту станцию проходит маршрут поезда «Аллегро». Закрытый КПП препятствовал возобновлению пассажирских перевозок по железной дороге.

Также рейсы скоростных поездов «Аллегро» между Петербургом и Хельсинки планируют восстановить с 12 декабря. РЖД и финская железнодорожная компания VR Group Ltd уже заключили предварительную договоренность на эту дату.