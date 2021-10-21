Стало известно, когда именно запустят поезда «Аллегро» в Финляндию

Движение двумя парами поездов откроют с 12 декабря. Эту дату назвал руководитель Департамента пассажирских перевозок Николай Костенко в ходе оперативного совещания в ОАО «РЖД». Напомним, пограничный пункт Вайниккала открылся для пассажирского движения с 18 октября, а движение поездов планировалось запустить к рождественскому сезону.

«В настоящее время с VR Group Ltd согласовываются те мероприятия, которые необходимы, чтобы не допустить распространения COVID-19 при перевозках», — цитирует «Деловой Петербург» Костенко. Он добавил, что с российской стороны погранпункт был открыт еще с января 2021 года.

Представители финской ЖД-компании заявили, что поезда должны перехватить пассажиропоток летающих на самолетах. Сейчас приехать в Финляндию могут только дипломаты, лица с двойным гражданством, родственники финских граждан, те, кто имеет специальные разрешения, и кто привит вакцинами, признанными в ЕС. Правда пока туристические маршруты для россиян остаются закрытыми.