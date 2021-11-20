Власти Финляндии обсуждают вопрос о строительстве заграждений на границе с Россией

Ранее бывший министр внутренних дел, депутат от оппозиционной Коалиционной партии Кай Мюккянен в интервью изданию Demokraatti выразил пожелание, чтобы правительство рассмотрело вопрос о строительстве заграждений на восточной границе в связи с миграционным кризисом на границах ЕС. Такие заборы начали делать в Польше, Литве и Эстонии после того, как в ЕС из Беларуси стали проникать нелегальные мигранты из стран Ближнего Востока.

Эту тему подняли недавно журналисты издания Iltalehti. Специалисты строительной сферы, которых они опросили, назвали идею о строительстве смехотворной и неосуществимой, поскольку на границе нет необходимой инфраструктуры, в том числе дорог.

По мнению заместителя командующего Погранслужбой Юго-Восточной Финляндии Юкки Луккари, строительство забора на границе нецелесообразно. Тем не менее он считает, что возведение ограждений может быть оправдано вблизи погранпунктов, если речь идет о политическом решении.

Как сообщает портал YIe, вопрос о строительстве заграждений был актуален и несколько лет назад, когда власти Финляндии пытались предотвратить появления кабанов из России на территории страны и распространения африканской чумы.