Минздрав Финляндии выступил против идеи впускать в страну привитых «Спутником V» без тестов на коронавирус

Специалисты, занятые в борьбе с распространением коронавируса, считают, что привитые «Спутником V» путешественники не нанесут вреда эпидемиологической ситуации в Финляндии. Минздрав, однако, подчеркивает, что вакцина сначала должна получить одобрение со стороны Европейского Союза.

«"Спутник V" находится только на стадии получения лицензии EMA. Проверка идет тщательная и, очевидно, агентство пока еще не имеет исчерпывающей информации, касающейся производства препарата», — приводит информационный портал Yle слова начальника канцелярии минздрава Кирси Вархила.

Напомним, ранее власти Финляндии продлили ограничения на пересечение российско-финляндской границы до 31 декабря 2021 года. Решение было принято в целях борьбы с распространением коронавируса. Также Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Одна из фабрик-производителей не соответствовала «новой практике производства».