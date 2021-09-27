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Минздрав Финляндии выступил против идеи впускать в страну привитых «Спутником V» без тестов на коронавирус

Министерство здравоохранения Финляндии выступило против идеи впускать в страну привитых «Спутником V» без тестов на коронавирус. С таким предложением ранее выступили специалисты финского Национального института здравоохранения и социального развития.

Фото: Shutterstock.com

 

Специалисты, занятые в борьбе с распространением коронавируса, считают, что привитые «Спутником V» путешественники не нанесут вреда эпидемиологической ситуации в Финляндии. Минздрав, однако, подчеркивает, что вакцина сначала должна получить одобрение со стороны Европейского Союза.

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«"Спутник V" находится только на стадии получения лицензии EMA. Проверка идет тщательная и, очевидно, агентство пока еще не имеет исчерпывающей информации, касающейся производства препарата», — приводит информационный портал Yle слова начальника канцелярии минздрава Кирси Вархила.

Напомним, ранее власти Финляндии продлили ограничения на пересечение российско-финляндской границы до 31 декабря 2021 года. Решение было принято в целях борьбы с распространением коронавируса. Также Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Одна из фабрик-производителей не соответствовала «новой практике производства».

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