В какие страны мира легче въехать, если ты прививался «Спутник V» или другой отечественной вакциной от COVID-19

На днях Таиланд, наконец, ввел послабления для привитых «Спутник V» туристов: 14-дневный карантин больше не нужен. «Собака.ru» рассказывает, в каких странах вакцинированных россиян также ждут приятные бонусы. И не забывайте уточнять актуальную информацию у туроператоров и в консульствах.
Болгария
Еще в мае-2021 страна решила открыть границы для туристов, в Болгарию пускают при наличии одного из этих документов:
- сертификат о вакцинации, удостоверяющий ее проведение как минимум за 14 дней до приезда.
- справка о перенесенном COVID-19 (за последние 6 месяцев) на английском языке
- отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного за 72 часа до прилета.
- отрицательный результат экспресс-теста на антиген, проведенный не ранее 48 часов до прибытия.
Венгрия
С конца июля Венгрия открыта для россиян (из Петербурга в Будапешт можно добраться прямым рейсом от Wizz Air) – достаточно предъявить сертификат о вакцинации «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакВорона» или «КовиВак». Его также нужно приложить к документам при оформлении визы. Если вы так и не привились, понадобится ПЦР-тест.
Грузия
Прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 (любым препаратом!) могут не сдавать ПЦР-тест перед прилетом в Грузию – вместо этого понадобится прививочный сертификат. А еще они освобождены от обязательного тестирования на 3-й день пребывания в стране.
Египет
Тут пока одобрили только «Спутник V» – если вы привиты им, для въезда понадобится сертификат о вакцинации и виза. Если вы защитились от COVID-19 другим отечественным препаратом, придется предъявлять свежий (до 72 часов) отрицательный ПЦР-тест.
Кипр
Перед посещением Кипра вам понадобится получить разрешение на сайте CyprusFlightPass, загрузив в систему данные своего ПЦР-теста. А затем пройти исследование еще дважды – по прибытию на остров и на 7-й день пребывания. У привившихся (любой вакциной) все гораздо проще: тестироваться на COVID-19 не нужно, достаточно загрузить сертификат о вакцинации перед вылетом.
Маврикий
В отелях Маврикия по-прежнему действуют жесткие ограничения для туристов, но небольшие бонусы для привившихся «Спутник V» все же присутствуют – вы сможете передвигаться по отелю, ходить в бассейн и на пляж. Для невакцинированных туристов действует строгий 14-дневный карантин в номере до получения всех отрицательных ПЦР-тестов. Смягчить меры обещают с 1 октября, в том числе убрать изоляцию в отеле для тех, кто защитился от COVID-19 вакцинами.
Мадейра (Португалия)
Неожиданные послабления для привившихся «Спутник V» и «ЭпиВакВорона» ввел автономный округ Мадейра: если вы вакцинированы, сдавать ПЦР-тест перед вылетом не нужно. Но не забудьте пройти регистрацию на madeirasafe.com за 48 часов до вылета и получить QR-код.
Марокко
Тут признали «Спутник V». Правда, вам все равно понадобится свежий ПЦР-тест (48 часов) с отрицательным результатом, но хотя бы не придется соблюдать 10-дневный карантин по прибытию.
Таиланд
На днях власти Таиланда разрешили туристам, полностью привитым «Спутник V», въезд на острова Пхукет и Самуи без прохождения 14-дневного карантина. Ранее послабление действовало только в отношении вакцин, уже одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Для того чтобы приехать на курортные острова в рамках правительственных программ «Пхукетская песочница» и «Самуи плюс», нужно оформить разрешение на въезд в посольстве Таиланда.
Турция
В Турции признают как «Спутник V», так и «ЭпиВакКорона», «Ковивак» и «Спутник Лайт» – достаточно предъявить сертификат о вакцинации на английском языке с данными загранпаспорта. В противном случае понадобится отрицательный ПЦР-тест, проведенный за 72 часа до въезда в Турцию. Переболевшим COVID-19 в последние полгода можно показать экспресс-тест на антиген, выполненный в течение последних 48 часов.
Эстония
Одна из немногих европейских стран, где не нужно самоизолироваться или сдавать ПЦР-тест тем, кто привит любой вакциной от COVID-19 – в том числе отечественным «Спутник V». С момента получения второй дозы препарата должен пройти как минимум 21 день, но не более одного года. Прямого авиасообщения с Эстонией по-прежнему нет, но добраться в Таллин из Петербурга можно на автобусе, предварительно заполнив краткую декларацию о состоянии здоровья. Облегченные правила въезда также распространяются на тех, кто в течение полугода переболел COVID-19 и может это подтвердить.
Шри-Ланка
Бонусы для вакцинированных (любым препаратом!) туристов – однодневное пребывание в сертифицированном отеле (непривитым придется провести там до 14 дней), а также один ПЦР-тест стоимостью 40$ вместо двух. Сдать его нужно по прилету, прямо в гостинице – если результат отрицательный, вам позволяют свободно перемещаться по острову.
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