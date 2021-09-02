В какие страны мира легче въехать, если ты прививался «Спутник V» или другой отечественной вакциной от COVID-19

Болгария

Еще в мае-2021 страна решила открыть границы для туристов, в Болгарию пускают при наличии одного из этих документов:

сертификат о вакцинации, удостоверяющий ее проведение как минимум за 14 дней до приезда.

справка о перенесенном COVID-19 (за последние 6 месяцев) на английском языке

отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного за 72 часа до прилета.

отрицательный результат экспресс-теста на антиген, проведенный не ранее 48 часов до прибытия.

Венгрия

С конца июля Венгрия открыта для россиян (из Петербурга в Будапешт можно добраться прямым рейсом от Wizz Air) – достаточно предъявить сертификат о вакцинации «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакВорона» или «КовиВак». Его также нужно приложить к документам при оформлении визы. Если вы так и не привились, понадобится ПЦР-тест.

Грузия

Прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 (любым препаратом!) могут не сдавать ПЦР-тест перед прилетом в Грузию – вместо этого понадобится прививочный сертификат. А еще они освобождены от обязательного тестирования на 3-й день пребывания в стране.