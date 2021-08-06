Власти Финляндии продлили ограничения на въезд до конца августа

Как пишут «Невские новости» со ссылкой на пограничное управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ограничения на пересечение границы будет действовать до 22 августа 2021 года. Правительство Финляндии внесло изменения в постановление о запрете на въезд в страну в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Граждане, проживающие на территории других стран ЕС и Шенгенского соглашения, кроме граждан Финляндии, не имеют права использовать финское государство в качестве транзита в указанный период. Исключением является воздушный транспорт. Также не отменяются случаи попадания в Финляндию, которые обуславливаются экстренной необходимостью граждан, имеющие соответствующие документальные подтверждения.

Напомним, россиянам разрешили въезжать на территорию Финляндии с 1 октября — но только тем, кто владеет недвижимостью в стране. Также правительство смягчило условия для открытия границ с другими странами в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Несмотря на это, туристические поездки остаются под запретом — он был продлен властями Финляндии еще в начале сентября и не отменялся.

Россия с 27 января возобновила авиасообщение с Финляндией, рейсы из Петербурга в Хельсинки совершаются 2 раза в неделю. Туристы, прибывающие в Финляндию из России, теперь подвергаются более строгому контролю на пограничных пунктах — с тестированием на коронавирус и требованием письменного свидетельства о состоянии здоровья. При этом власти Финляндии вновь продлили ограничения по коронавирусу на границе для ряда стран, в том числе и для России. Они будут действовать до 25 мая.

Ранее также стало известно, что генеральное консульство Финляндии в Петербурге не будет продлевать или заменять визы россиянам, полученные после начала пандемии коронавируса. Причина тому — визовый кодекс стран Шенгенского соглашения.