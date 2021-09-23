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Финское ведомство здравоохранения предложило впускать в страну привитых «Спутником V» россиян

Специалисты финского Национального института здравоохранения и социального развития (THL) предложили разрешить въезд в Суоми без тестов и привитыми российской вакциной «Спутник V», пишет «Фонтанка»  со ссылкой на телекомпанию Yle.

Фото: Shutterstock.com

 

Специалисты занятые в борьбе с распространением коронавируса считают, что что привитые российским препаратом путешественники не нанесут вреда эпидемиологической ситуации в Финляндии.

В ведомстве еще 9 сентября подготовили отчет о «Спутник V». Там они указали на проблемы, с которыми столкнуться пограничники Суоми при открытии границ, если «Спутник V» так и не признают в ЕС.

Напомним, власти Финляндии продлили ограничения на пересечение российско-финляндской границы до 31 декабря 2021 года. Решение было принято в целях борьбы с распространением коронавируса.

Также Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Одна из фабрик-производителей не соответствовала «новой практике производства».

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