ВОЗ приостановила процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

«Что касается одобрения вакцины «Спутник V», то этот процесс был приостановлен, так как во время инспекции одной из фабрик, где производится вакцина, было обнаружено, что эта фабрика не соответствует новой практике производства», — заявил помощник директора действующей при ВОЗ Панамериканской организации здравоохранения Жарбас Барбоса.

По словам Барбоса, процесс одобрения приостановлен до тех пор, пока производители российской вакцины не примут необходимые меры и не проведут новую проверку.

Согласно норме, действующей на данный момент в ряде стран мира, российские туристы могут въезжать на территорию страны в том случае, если они вакцинированы препаратом, одобренным Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Ни одна российская вакцина от коронавируса еще не была одобрена.