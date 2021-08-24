Черногория ввела ограничения на въезд для туристов

С 24 августа не только иностранные туристы, но и граждане Черногории могут пересечь границу при соблюдении одного из четырех условий. Они должны:

Быть полностью вакцинированы от коронавируса или привиты однокомпонентной вакциной.

Предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, результат которого быть получен не позднее, чем за 72 часов до поездки.

Предоставить справку о выздоровлении от коронавируса. С момента получения положительного результата ПЦР-теста или теста на антитела, что подтверждает заражение, должно пройти не менее 14 и не более 180 дней.

Предоставить экспресс-тест на антитела к коронавирусу, результат которого был получен не позднее, чем за 48 часов до поездки.

Исключение сделали только для граждан Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании, Косово и Северной Македонии — им разрешен свободный, «безоговорочный въезд». Туристы из других стран, а также граждане Черногории, нарушившие условия въезда, должны будут пройти 14-дневную самоизоляцию с возможностью ее прекращения после шестого дня въезда.

Напомним, Черногория открыла границы для россиян после ограничений по коронавирусу в августе 2020 года. В январе 2021-го власти страны разрешили въезд иностранным туристам без обязательного отрицательного теста на коронавирус. Правительство также продлило упрощенный порядок въезда для туристов из России. Они смогут посещать страну сроком до 90 дней без визы до конца октября.

Перед началом туристического сезона в этом году власти Черногории сняли все ограничения по коронавирусу для туристов из России — в том числе обязательные тесты. Также Черногория ввела бесплатные тесты на коронавирус для уезжающих из страны — сдать их можно было в случае, если этого требует правительство при возвращении на родину.