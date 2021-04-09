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Черногория продлила безвизовый въезд для туристов из России до конца октября

Правительство Черногории продлило упрощенный порядок въезда для туристов из России. Они смогут посещать страну сроком до 90 дней без визы до конца октября. 

  • Фото: Shutterstock.com

Согласно решению правительства Черногории, россияне могут въезжать, пересекать территорию и пребывать в Черногории до 90 дней без визы — достаточно иметь действующий загранпаспорт. Такой упрощенный порядок въезда будет действовать с 1 апреля по 31 октября 2021 года.

«Следует отметить, что данное решение не отменяет необходимость получения соответствующих виз российскими гражданами, намеревающимися осуществлять трудовую деятельность либо обучение в учебных заведениях на территории Черногории. С учетом продолжающейся пандемии коронавируса возможны изменения правил въезда в страну», — добавляют в МИД России.

Напомним, Черногория открыла границы для россиян после ограничений по коронавирусу в августе 2020 года. В январе 2021-го власти страны разрешили въезд иностранным туристам без обязательного отрицательного теста на коронавирус. Ситуация с COVID-19 стала «заметно лучше».

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