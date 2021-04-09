Согласно решению правительства Черногории, россияне могут въезжать, пересекать территорию и пребывать в Черногории до 90 дней без визы — достаточно иметь действующий загранпаспорт. Такой упрощенный порядок въезда будет действовать с 1 апреля по 31 октября 2021 года.

«Следует отметить, что данное решение не отменяет необходимость получения соответствующих виз российскими гражданами, намеревающимися осуществлять трудовую деятельность либо обучение в учебных заведениях на территории Черногории. С учетом продолжающейся пандемии коронавируса возможны изменения правил въезда в страну», — добавляют в МИД России.

Напомним, Черногория открыла границы для россиян после ограничений по коронавирусу в августе 2020 года. В январе 2021-го власти страны разрешили въезд иностранным туристам без обязательного отрицательного теста на коронавирус. Ситуация с COVID-19 стала «заметно лучше».