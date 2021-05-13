Черногория ввела бесплатные тесты на коронавирус для уезжающих туристов

Сдать тест на коронавирус бесплатно уезжающие из Черногории туристы могут уже с сегодняшнего дня, 13 мая — в случае, если в их стране действует такое требование. Ранее министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович также заявила, что власти страны предоставили бесплатное лечение тем туристам, которые заболели COVID-19.

Накануне в Черногории ослабили часть действующих ограничений по коронавирусу. Так, власти сняли запрет на движение междугороднего транспорта в выходные, а также отменили комендантский час, действовавший с полуночи до пяти утра. Также власти страны сняли все ограничения, в том числе обязательные тесты на коронавирус, для туристов из России.

Напомним, Черногория открыла границы для россиян после ограничений по коронавирусу в августе 2020 года. В январе 2021-го власти страны разрешили въезд иностранным туристам без обязательного отрицательного теста на коронавирус. Правительство также продлило упрощенный порядок въезда для туристов из России. Они смогут посещать страну сроком до 90 дней без визы до конца октября.