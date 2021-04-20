Черногория снимает для туристов из России все ограничения. В том числе тесты на коронавирус

«Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон-2021 для граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование», — заявил Спаич.

Напомним, Черногория открыла границы для россиян после ограничений по коронавирусу в августе 2020 года. В январе 2021-го власти страны разрешили въезд иностранным туристам без обязательного отрицательного теста на коронавирус. Ситуация с COVID-19 стала «заметно лучше».

Ранее правительство Черногории также продлило упрощенный порядок въезда для туристов из России. Они смогут посещать страну сроком до 90 дней без визы до конца октября.