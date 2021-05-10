Финляндия может возобновить железнодорожное сообщение с Россией во время Евро-2020

Власти Финляндии планируют возобновить железнодорожное сообщение с Россией, когда будет проходить чемпионат Европы по футболу. Об этом сообщает финский телеканал MTV.
В правительстве Финляндии предполагают, что болельщикам будет безопаснее добираться до Петербурга на поезде, чем на автобусе. Окончательное решение по данному вопросу будет принято на пленарном заседании в среду, 12 мая. Также власти страны обсудят снятие ограничений на границах со Швецией и Норвегией, а также разрешение на посещение Европы.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах континента. Петербург примет четыре матча турнира: три игры группового этапа (в том числе две с участием сборной России: Россия—Бельгия и Россия—Финляндия) и один из четвертьфиналов. Несмотря на перенос чемпионата на год, УЕФА сохранил название, поскольку турнир приурочен к 60-летию первого Кубка Европы. Матчи Евро-2020 в Петербурге пройдут с заполняемостью трибун на 50%. Напомним также, что город примет перенесенные из Дублина и Бильбао состязания.
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