Финляндия может возобновить железнодорожное сообщение с Россией во время Евро-2020

В правительстве Финляндии предполагают, что болельщикам будет безопаснее добираться до Петербурга на поезде, чем на автобусе. Окончательное решение по данному вопросу будет принято на пленарном заседании в среду, 12 мая. Также власти страны обсудят снятие ограничений на границах со Швецией и Норвегией, а также разрешение на посещение Европы.