Для того, чтобы полететь в любую точку мира большой компанией друзей на частном пассажирском лайнере, для начала необходимо определиться с перелетом — выбрать направление и даты, класс обслуживания и дополнительные опции. После этого оператор уточнит все детали и подтвердит заявку — останется только указать данные пассажиров и произвести оплату.

В пакет эконом-класса входит багаж и ручная кладь, одно место для спортивного снаряжения, стандартное питание и увеличенное пространство между креслами. В пакет «Бизнес» — тот же багаж, ручная кладь и место для снаряжения, а также специальное меню и напитки и комфортные и просторные кресла.

Сейчас забронировать самолет S7 можно только с вылетом в Москву или из Москвы. Например, перелет 70 пассажиров из московского «Домодедово» в Сочи 1 февраля обойдется в 1 365 210 рублей — по 19,5 тысяч на каждого.

Напомним, в 2020 году «Аэрофлот» ввел новые правила перевозки животных. Теперь провозить их смогут только совершеннолетние пассажиры и не более одного животного в одни руки. В свою очередь авиакомпания S7 разрешила животным летать на соседнем кресле с хозяином. Пассажиры «Победы» смогут выкупать авиабилет на соседнее кресло. А максимальный размер бесплатно провозимого багажа в самолетах всех российских авиакомпаний могут уменьшить на 20%.